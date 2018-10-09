 РПЦ розриває євхаристійне спілкування з Константинополем через Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

РПЦ розриває євхаристійне спілкування з Константинополем через Україну

Синод РПЦ ухвалив рішення про неможливість проведення спільних служб із представниками Константинопольського патріархату через надання томоса українській церкві.

Предстоятель Російської православної церкви патріарх Кирил

Предстоятель Російської православної церкви патріарх Кирил

На засіданні Синоду Російської православної церкви (РПЦ), що відбулося 15 жовтня 2018 року в Мінську, було ухвалено заяву Синоду "у зв'язку з посяганням Константинопольського патріархату на канонічну територію" РПЦ. Члени зібрання визнали неможливим подальше перебування в євхаристійному спілкуванні з Константинопольським патріархатом, йдеться в заяві на сайті РПЦ.

DW.COM

Як православні вірні у Білорусі сприймають можливу незалежність УПЦ від Москви? Репортаж DW з Могильова. (15.10.2018)

Прес-секретар глави РПЦ пообіцяв "жорстку відповідь" на рішення Константинополя щодо України. Водночас митрополит Волоколамський Іларіон не конкретизував, які саме кроки буде здійснено. (13.10.2018)

У заяві, зокрема, сказано: "Прийняття в спілкування розкольників та підданих анафемі в інший помісній церкві осіб з усіма рукопокладеними ними "єпископами" і "кліриками", посягання на чужі канонічні уділи, спроба відректися від власних історичних рішень і зобов'язань, - все це виводить Константинопольський патріархат за межі канонічного поля".

РПЦ називає неможливими співслужіння з константинопольськими кліриками і участь в спільних таїнствах мирян Константинопольської церкви до того моменту, поки Константинополь не відмовиться від "антиканонічних рішень", йдеться в документі.

Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій також взяв участь в роботі синоду і підтримав ухвалене на засіданні рішення. Про це повідомив голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон. Іларіон висловив сподівання, що надання автокефалії Українській православній церкві не призведе до конфліктів між вірянами. "Сподіваємося, що не буде жодних сутичок на цьому підґрунті", - цитує Іларіона інформагенція "Інтерфакс".

Нагадаємо, Синод Вселенського патріархату заявив про намір надати автокефалію українській церкві, зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та митрополита УАПЦ Макарія. Він також скасував видане в 1686 році в синодальному листі зобов'язання, яке надало Московському патріарху право висвячувати Київського митрополита. Одразу після проголошення цього рішення предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив про наміри провести вже найближчим часом об'єднавчий собор українських церков.

Дивитись відео 03:44
Now live
03:44 хв

Томос буде, а от що буде з УПЦ Московського патріархату? (15.10.2018)

Аудіо й відео до теми

Томос буде, а от що буде з УПЦ Московського патріархату? (15.10.2018)  

Також за темою

Türkei, Istanbul: Patriarch Kirill und Patriarch Bartholom im Gespräch

У РПЦ погрожують Константинополю "жорсткою відповіддю" через Україну 13.10.2018

Прес-секретар глави РПЦ пообіцяв "жорстку відповідь" на рішення Константинополя щодо України. Водночас митрополит Волоколамський Іларіон не конкретизував, які саме кроки буде здійснено.

Ukraine Sofia-Platz

Коментар: Сім наслідків української автокефалії для Путіна, Порошенка та РПЦ 12.10.2018

Патріарх Кирило зазнав історичної поразки. Однак журналіст Костянтин Еггерт вбачає в цьому історичний шанс для РПЦ.

Deutschland Buchmesse 2018 | Sergij Plokhii

Історик Сергій Плохій: Томос Україні - це об'єднання, а не розкол 15.10.2018

Шлях України до томоса - один із найкоротших в історії світового православ'я, каже директор Українського наукового інституту Гарвардського університету Сергій Плохій. Інтерв'ю DW з істориком.

Реклама

Докладно

Свято-Микільський храм у Могильові

Що білоруські православні думають про українську автокефалію

Як православні вірні у Білорусі сприймають можливу незалежність УПЦ від Москви? Репортаж DW. 

Перевірка рівня вихлопів на Opel Zafira

Opel доведеться відкликати 100 тисяч дизельних автомобілів

Федеральне відомство автотранспорту Німеччини закидає Opel використання недозволеного програмного забезпечення. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  