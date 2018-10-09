РПЦ розриває євхаристійне спілкування з Константинополем через Україну

На засіданні Синоду Російської православної церкви (РПЦ), що відбулося 15 жовтня 2018 року в Мінську, було ухвалено заяву Синоду "у зв'язку з посяганням Константинопольського патріархату на канонічну територію" РПЦ. Члени зібрання визнали неможливим подальше перебування в євхаристійному спілкуванні з Константинопольським патріархатом, йдеться в заяві на сайті РПЦ.

У заяві, зокрема, сказано: "Прийняття в спілкування розкольників та підданих анафемі в інший помісній церкві осіб з усіма рукопокладеними ними "єпископами" і "кліриками", посягання на чужі канонічні уділи, спроба відректися від власних історичних рішень і зобов'язань, - все це виводить Константинопольський патріархат за межі канонічного поля".

РПЦ називає неможливими співслужіння з константинопольськими кліриками і участь в спільних таїнствах мирян Константинопольської церкви до того моменту, поки Константинополь не відмовиться від "антиканонічних рішень", йдеться в документі.

Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій також взяв участь в роботі синоду і підтримав ухвалене на засіданні рішення. Про це повідомив голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон. Іларіон висловив сподівання, що надання автокефалії Українській православній церкві не призведе до конфліктів між вірянами. "Сподіваємося, що не буде жодних сутичок на цьому підґрунті", - цитує Іларіона інформагенція "Інтерфакс".

Нагадаємо, Синод Вселенського патріархату заявив про намір надати автокефалію українській церкві, зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та митрополита УАПЦ Макарія. Він також скасував видане в 1686 році в синодальному листі зобов'язання, яке надало Московському патріарху право висвячувати Київського митрополита. Одразу після проголошення цього рішення предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив про наміри провести вже найближчим часом об'єднавчий собор українських церков.