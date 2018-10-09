РПЦ погрожує розірвати євхаристійне спілкування з Константинополем

У відповідь на ухвалу Синоду Вселенського патріархату зняти анафему з глави УПЦ КП Філарета, Російська православна церква (РПЦ) буде змушена розірвати євхаристійне спілкування з Константинопольським патріархатом. Про це в четвер, 11 жовтня, заявив прес-секретар патріарха РПЦ Кирила священик Олександр Волков в ефірі одного з російських телеканалів.

Раніше в заключному рішенні Синоду Вселенського патріархату наголошувалося, що анафему Філарету та митрополиту Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) Макарію оголосили без достатніх на те підстав. Утім, Волкова це не переконує.

"Легалізація розколу (...) зумовить подальші дуже сумні кроки, які змушена буде зробити Російська православна церква, пов'язані з розривом євхаристійного спілкування", - цитує речника Кирила агенція новин "Інтерфакс". На думку прес-секретаря патріарха, сьогодні Константинополь ухвалив "катастрофічні рішення для всього світового православ'я".

"Антиканонічне діяння"

З різким осудом рішення Синоду Вселенського патріархату виступила й прес-служба РПЦ. Керівник прес-служби РПЦ Володимир Легойда назвав ухвалу Синоду Вселенського патріархату "безпрецедентним антиканонічним діянням".

За словами Легойди, рішення щодо "вступу в канонічне спілкування з розкольниками та людиною, відлученою від церкви", є спробою "зруйнувати самі основи канонічного устрою Православної церкви". Щодо тверджень Константинополя про канонічну прерогативу розглядати апеляції проти відлучення від церкви, Легойда назвав їх "новою теорією".

Нагадаємо, раніше цього ж дня Синод Вселенського патріархату зробив знову канонічними патріарха УПЦ КП Філарета та митрополита УАПЦ Макарія. Сам Філарет пояснив, що це рішення знімає перепону на шляху до проведення об'єднавчого собору УПЦ КП, УПЦ МП і УАПЦ. Після цього українській церкві буде надано автокефалію, додав Філарет.