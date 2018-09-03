РПЦ погрожує відповіддю на призначення константинопольських екзархів у Києві

Московський патріархат розцінив призначення константинопольських екзархів в Україні як вторгнення на свою канонічну територію. "Призначення Константинопольським патріархом своїх представників-єпископів в Україні - без узгодження з патріархом Московським і всієї Русі і Блаженнішим митрополитом Київським і всієї України - є не що інше, як безпрецедентно грубе вторгнення на канонічну територію Московського патріархату", - заявив в п'ятницю, 7 вересня, глава синодального відділу РПЦ із взаємин церкви з громадськістю і ЗМІ Володимир Легойда. За його словами, "такі дії не можуть залишитися без відповіді".

Представник РПЦ зазначив, що таке рішення Константинопольського патріархату може призвести до серйозних наслідків. "У Константинопольському патріархаті, так само як і в Московському, розуміють важливість цих процесів… ми робимо, зі свого боку, все, щоб ці рішення не привели до жодних сумних наслідків для всіх", - сказав Легойда в ефірі російського православного радіо "Віра". Православним вірним він порадив молитися і стежити за розвитком подій.

Раніше Вселенський патріархат призначив своїми екзархами у Києві архієпископа Данила Памфілійського зі США та єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади. Це було зроблено в рамках підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні.

19 квітня депутати Верховної Ради України підтримали звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томоса про автокефалію. Цю ідею вже довгий час підтримує керівництво Української православної церкви (Київського Патріархату) й Української автокефальної православної церкви (УАПЦ). Крім того, підписали звернення до патріарха Варфоломія і близько десяти єпископів Української православної церкви, підконтрольної Москві.

Синод Вселенського патріархату в Константинополі уже розпочав процедуру, необхідну для надання автокефалії для нової української церкви. Засідання Синоду, на якому розглядатимуть це питання, перенесено з вересня на жовтень.