Роухані: Іран не хоче війни, санкцій і погроз

Президент Ірану виступив з критикою США за недружню політику і закликав діяти у відповідності до взятих зобов'язань.
Президент Ірану Хасан Роухані у вівторок, 25 вересня, розкритикував Вашингтон за агресивну політику щодо його країни і заявив, що такий підхід США приречений на невдачу, інформує Reuters.
Роухані, виступаючи на Генеральній асамблеї ООН зазначив, що США провадять "економічну війну" проти Ірану, свавільно запроваджуючи проти Ірану санкції, які були зняті з країни після підписання у 2015 році ядерної угоди. "Іран чітко говорить: ні війни, ні санкцій, ні погроз; дійте у відповідності до закону і обов'язків", - заявив Роухані.
Раніше того ж дня президент США Дональд Трамп у своїй промові перед асамблеєю ООН звинуватив керівників Ірану в тому, що вони "сіють хаос, смерть і руйнацію". За словами Трампа, Іран фінансував терористів у Сирії і Ємені та в цілому поводився "дуже погано". У відповідь на це, наголосив Трамп, США вдаються до санкцій щодо Ірану.
Нагадаємо, на початку травня 2018 року Трамп в односторонньому порядку оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном, Сполученими Штатами Америки, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Угода передбачає, зокрема, виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій. Трамп звинуватив Іран в сприянні тероризму і прагненні продовжувати розробку ядерної зброї.
Згодом Вашингтон розширив санкції проти Ірану, вимагаючи від держав-союзників припинити купувати іранську нафту та погрожуючи санкціями щодо компаній, що співпрацюватимуть з Іраном. Решта учасників угоди розкритикували рішення Трампа і заявили про намір зберегти домовленості чинними.
Тегеран вважає, що переговори із Вашингтоном на тлі відновлення санкцій проти Ірану не мають сенсу, заявив президент країни Хасан Роухані. Президент США Дональд Трамп готовий далі тиснути на іранський режим. (06.08.2018)
Виступаючи перед Генасамблеєю ООН, Дональд Трамп озвучив цілу низку закидів різним країнам, похваливши при цьому Північну Корею. (25.09.2018)