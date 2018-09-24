Роухані: Іран не хоче війни, санкцій і погроз

Президент Ірану Хасан Роухані у вівторок, 25 вересня, розкритикував Вашингтон за агресивну політику щодо його країни і заявив, що такий підхід США приречений на невдачу, інформує Reuters.

Роухані, виступаючи на Генеральній асамблеї ООН зазначив, що США провадять "економічну війну" проти Ірану, свавільно запроваджуючи проти Ірану санкції, які були зняті з країни після підписання у 2015 році ядерної угоди. "Іран чітко говорить: ні війни, ні санкцій, ні погроз; дійте у відповідності до закону і обов'язків", - заявив Роухані.

Раніше того ж дня президент США Дональд Трамп у своїй промові перед асамблеєю ООН звинуватив керівників Ірану в тому, що вони "сіють хаос, смерть і руйнацію". За словами Трампа, Іран фінансував терористів у Сирії і Ємені та в цілому поводився "дуже погано". У відповідь на це, наголосив Трамп, США вдаються до санкцій щодо Ірану.

Нагадаємо, на початку травня 2018 року Трамп в односторонньому порядку оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном, Сполученими Штатами Америки, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Угода передбачає, зокрема, виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій. Трамп звинуватив Іран в сприянні тероризму і прагненні продовжувати розробку ядерної зброї.

Згодом Вашингтон розширив санкції проти Ірану, вимагаючи від держав-союзників припинити купувати іранську нафту та погрожуючи санкціями щодо компаній, що співпрацюватимуть з Іраном. Решта учасників угоди розкритикували рішення Трампа і заявили про намір зберегти домовленості чинними.