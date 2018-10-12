Роухані закинув адміністрації Трампа прагнення "змінити режим" в Ірані

Сполучені Штати прагнуть "змінити режим" в Ірані, заявив у неділю, 14 жовтня, президент країни Хасан Роухані. Він зазначив, що чинний американський уряд є найворожішим до Тегерана за останні десятиліття, передає агенція Reuters.

"Упродовж останніх 40 років не було більш ворожої команди, ніж нинішня команда уряду США у ставленні до Ірану, іранців та ісламської республіки. (…) Були часи, коли була одна людина, яка відчувала неприязнь. Інші були поміркованими. Тепер (...) найгірші зібралися разом", - заявив він під час виступу в Тегеранському університеті.

Роухані звинуватив американців в застосуванні психологічної та економічної зброї проти Ірану. "Скорочення легітимності системи є їхньою кінцевою метою" - зазначив він. Він також заявив, що нові американські санкції, які почнуть діяти з 4 листопада, не справлять жодного ефекту на Іран, оскільки "США вже зробили все, що хотіли зробити", цитує агенція AP. За словами Роухані, іранський уряд виділив близько 15 мільярдів доларів США на придбання товарів першої необхідності в поточному році, аби протистояти санкціям.

Відносини між Іраном та США загострилися після того, як на початку травня 2018 року американський президент Дональд Трамп в односторонньому порядку оголосив про вихід зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном та США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Угода передбачає, зокрема, виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій. Трамп звинуватив Іран в сприянні тероризму і прагненні продовжувати розробку ядерної зброї. Решта учасників угоди розкритикували рішення Трампа і заявили про намір зберегти домовленість.

У серпні частина санкцій Вашингтона проти Ірану знову набула чинності. У листопаді відновлять дію санкцій щодо нафтового сектора Ірану. США вимагають від інших держав припинити купувати іранську нафту та погрожують санкціями щодо компаній, що співпрацюватимуть з Іраном.