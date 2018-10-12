 Роухані закинув адміністрації Трампа прагнення ″змінити режим″ в Ірані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.10.2018

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Новини

Роухані закинув адміністрації Трампа прагнення "змінити режим" в Ірані

Чинний уряд США є найбільш ворожим до Ірану за останні 40 років та хоче змінити владу в країні, заявив президент Ірану Хасан Роухані. Він запевнив, що Тегеран готовий до нових санкцій з боку Вашингтона.

Президент Ірану Хасан Роухані

Президент Ірану Хасан Роухані

Сполучені Штати прагнуть "змінити режим" в Ірані, заявив у неділю, 14 жовтня, президент країни Хасан Роухані. Він зазначив, що чинний американський уряд є найворожішим до Тегерана за останні десятиліття, передає агенція Reuters. 

"Упродовж останніх 40 років не було більш ворожої команди, ніж нинішня команда уряду США у ставленні до Ірану, іранців та ісламської республіки. (…) Були часи, коли була одна людина, яка відчувала неприязнь. Інші були поміркованими. Тепер (...) найгірші зібралися разом", - заявив він під час виступу в Тегеранському університеті.

Роухані звинуватив американців в застосуванні психологічної та економічної зброї проти Ірану. "Скорочення легітимності системи є їхньою кінцевою метою" - зазначив він. Він також заявив, що нові американські санкції, які почнуть діяти з 4 листопада, не справлять жодного ефекту на Іран, оскільки "США вже зробили все, що хотіли зробити", цитує агенція AP. За словами Роухані, іранський уряд виділив близько 15 мільярдів доларів США на придбання товарів першої необхідності в поточному році, аби протистояти санкціям.

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Після рішення Міжнародного суду ООН у Гаазі, що зобов'язує Вашингтон скасувати частину санкцій проти Тегерана, США розривають договір про дружбу з Іраном, повідомив держсекретар Майк Помпео. (03.10.2018)

Міжнародний суд ООН вирішив, що США мають зняти з Ірану санкції, що зачіпають імпорт гуманітарних товарів, а також товарів та послуг, пов'язаних з безпекою цивільної авіації. (03.10.2018)

Відносини між Іраном та США загострилися після того, як на початку травня 2018 року американський президент Дональд Трамп в односторонньому порядку оголосив про вихід зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном та США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Угода передбачає, зокрема, виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій. Трамп звинуватив Іран в сприянні тероризму і прагненні продовжувати розробку ядерної зброї. Решта учасників угоди розкритикували рішення Трампа і заявили про намір зберегти домовленість.

У серпні частина санкцій Вашингтона проти Ірану знову набула чинності. У листопаді відновлять дію санкцій щодо нафтового сектора Ірану. США вимагають від інших держав припинити купувати іранську нафту та погрожують санкціями щодо компаній, що співпрацюватимуть з Іраном.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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