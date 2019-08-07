"Роттердам+": НАБУ повідомило про підозру ексголові НКРЕКП і ще 5 особам

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) за оперативної підтримки Служби безпеки України (СБУ) в четвер, 8 серпня, повідомили шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули "Роттердам+", про підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 мільярда гривень збитків.

Зокрема, йдеться про ексголову Національної комісії Дмитра Вовка, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП); чинного директора ДП "Оператор ринку" (на момент запровадження "Роттердам+" - член НКРЕКП); начальника відділу НКРЕКП; керівника управління НКРЕКП; заступника комерційного директора однієї з приватних компаній групи - ключового оператора ринку теплогенерації України та директора департаменту однієї з компаній зазначеної групи.

Одного з підозрюваних, ексчлена НКРЕКП, затримали. Місцезнаходження ще чотирьох - ексголови НКРЕКП та топ-менеджерів групи компаній невідомо. Їм повідомлено про підозру.

"Слідство встановило, що представники групи приватних теплогенеруючих компаній у 2015 році почали тиснути на керівництво НКРЕКП, щоб воно включило до тарифу на електроенергію, що виробляли ТЕС цієї групи, видатки, які насправді не здійснювалися, а саме - витрати на доставку та перевалку енергетичного вугілля в Україну з портів у Європі", - повідомляє пресслужба НАБУ.

У березні 2016 року НКРЕКП погодилась це зробити та додала ці неіснуючі видатки у формулі, за якою розрахувався тариф для всієї теплової генерації. "Це, в свою чергу, призвело до зростання вартості всієї електричної енергії і, як наслідок, зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об’єктів соціальної інфраструктури, підприємців, які, понесли фінансовий тягар з оплати необґрунтованого тарифу. В результаті подорожчали товари та послуги для кінцевого споживача, в тому числі й першої необхідності", - зауважили в НАБУ.

"Слідство зібрало докази того, що в результаті зазначених дій споживачам електроенергії впродовж 2016-2017 років завдано 18,87 мільярда гривень збитків, із яких 14,3 мільярда гривень отримали приватні-компанії-ініціатори запровадження "Роттердам+", - зазначили в Бюро. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з березня 2017 року. Слідчі дії тривають.

У повідомленні НАБУ не зазначаються імена підозрюваних, проте за даними агентства "Інтерфакс-Україна" про підозру повідомлено екс-голові НКРЕКП Дмитру Вовку, начальнику управління енергоринку НКРЕКП Юрію Власенку, а також директору ДП "Оператор ринку" і ексчлену комісії регулятора Володимиру Євдокимову, який у період введення "Роттердам+" був членом комісії..

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