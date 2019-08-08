 ″Роттердам+″: ексчлена НКРЕКП Євдокимова арештували на два місяці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2019

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Новини

"Роттердам+": ексчлена НКРЕКП Євдокимова арештували на два місяці

Ексчлену НКРЕКП Євдокимову, підозрюваному у причетності до схеми "Роттердам+", суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави, що у 25 разів менша, ніж просили прокурори.

Махінації з вугіллям за формулою Роттердам+ коштували українцям понад 18 мільярдів гривень, вважають у НАБУ та САП

Махінації з вугіллям за формулою "Роттердам+" коштували українцям понад 18 мільярдів гривень, вважають у НАБУ та САП

Солом'янський районний суд Києва арештував на два місяці колишнього члена Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Володимиру Євдокимову, інформує "Інтерфакс-Україна". Євдокимова підозрюють у причетності до запровадження так званої формули "Роттердам+". Альтернативою утриманню під вартою суд назвав заставу у два мільйони гривень. Засідання суду відбулося у п'ятницю, 9 серпня.

"Суддя Солом'янського суду Марія Зелінська обрала запобіжний захід ексчлену НКРЕКП Володимиру Євдокимову, одному з шести підозрюваних у справі "Роттердам+". Тобто утримання під вартою або мізерна застава в два мільйона гривень", - йдеться в повідомленні громадської організації "Центр протидії корупції"(ЦПК), оприлюдненому на її сторінці у Facebook.

Прокуратура клопотала про утримання під вартою з альтернативою застави у 50 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що напередодні детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули "Роттердам+", включно з ексглавою НКРЕКП Дмитром Вовком і ексчленом комісії Євдокимовим, про підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 мільярда гривень збитків.

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