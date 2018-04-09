Ротенберг програв у Фінляндії позов проти скандинавських банків

Наближений до оточення російського президента підприємець Борис Ротенберг у понеділок, 13 січня, програв у Фінляндії поданий ним позов про дискримінацію проти чотирьох скандинавських банків.

"Окружний суд Гельсінкі відхилив позов Бориса Ротенберга про право на банківські послуги і збитки від дискримінації," - повідомив суд в своєму рішенні, цитує агенція новин Reuters.

Крім того, судді зобов'язали російського підприємця покрити судові витрати на суму близько 500 тисяч євро.

У рамках позову Ротенберг, який також має фінське громадянство, звинуватив Nordea, Danske Bank, Handelsbanken і OP Bank в тому, що ці фінустанови відмовилися дозволити йому здійснювати розрахунки та порушили його право як громадянина Євросоюзу на рівне ставлення.

Через свої тісні зв'язки з президентом РФ Володимиром Путіним Ротенберг опинився у переліку осіб, на яких поширюються санкції США через анексію Криму Росією.

Борис Ротенберг є братом впливового російського олігарха Аркадія Ротенберга, котрий так само перебуває під санкціями США.