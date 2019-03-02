 Ротації в команді Трампа: глава Національної розвідки США іде у відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.07.2019

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Ротації в команді Трампа: глава Національної розвідки США іде у відставку

На посаду очільника Національної розвідки США висунуто конгресмена-республіканця Джона Реткліффа. Чинний глава Національної розвідки США Ден Коутс залишить посаду у серпні.

Чинний керівник Національної розвідки США Ден Коутс

Чинний керівник Національної розвідки США Ден Коутс

Президент США Дональд Трамп має намір призначити конгресмена-республіканця з Техасу Джона Реткліффа директором Національної розвідки країни. Нинішній глава Нацрозвідки США Ден Коутс подав у відставку та залишить свою посаду 15 серпня 2019 року, заявив Трамп на своїй сторінці в Twitter в ніч на понеділок, 29 липня.

За словами глави Білого дому, колишній прокурор Реткліфф "стане лідером і надихатиме на велич країну, яку любить".

Джон Реткліфф вважається прихильником політики Трампа. Конгресмен, зокрема, запам'ятався тим, що минулого тижня "агресивно" допитував екс-спецпрокурора Роберта Мюллера, котрий виступав у Конгресі.

Своєю чергою чинний керівник Національної розвідки США Коутс останнім часом неодноразово публічно висловлював думку, відмінну від президентської у низці питань стосовно нацбезпеки. Зокрема, в січні 2019 року він заявив, що, на його думку, Іран не веде розробку ядерної зброї. Реагуючи на це, Трамп закинув службам розвідки погану інформованість.

Далі Коутс висловлював переконання, що російські хакери намагалися втрутитися в президентські вибори 2016 року в США, щоб допомогти Трампу і очорнити його конкурентку Гілларі Клінтон. Сам чинний президент США завжди відкидав такі звинувачення.

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