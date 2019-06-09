 Росії треба три місяці для врегулювання проблеми з ″брудною″ нафтою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.06.2019

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Росії треба три місяці для врегулювання проблеми з "брудною" нафтою

Росія потребує до трьох місяців для вирішення проблеми з "брудною" нафтою і пропонує врегулювати її поза судом.

Росії треба три місяці для усунення проблеми з “брудною” нафтою

Росії треба три місяці для усунення проблеми з “брудною” нафтою

Російська компанія "Транснефть" пропонує врегулювати проблему з "брудною" нафтою, яка потрапила до нафтопроводу "Дружба", поза судом і потребує для цього від двох до трьох місяців.

У вівторок, 11 червня, у ПАТ "Транснефть" заявили, що неодноразово "підтверджували свою готовність позасудового врегулювання з вантажовідправниками наслідків інциденту на "Дружбі" в рамках укладених договорів на транспортування нафти".

Віце-президент "Транснефти" Рашид Шаріпов підтвердив заяву міністра енергетики РФ Олександра Новака про те, що, "напевно, буде потрібно 2-3 місяці, коли будуть зроблені консолідовані пропозиції щодо врегулювання інциденту, і вони зможуть бути реалізовані", - цитує його "Інтерфакс".

DW.COM

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Попри інцидент, у компанії заявляють, що не планують вносити зміни у транспортування нафти на 2019 рік. Однак можуть внести корективи через повернуту забруднену нафту. "Буде невелике коректування на обсяг, але тільки на обсяг нафти, яка буде повернута на територію Росії з Білорусі", - зазначив Шаріпов.

Тим часом у трубопроводі та резервуарах в Білорусі знаходиться близько 760 тисяч тонн із 1,3 мільйона тонн забрудненої нафти, повідомив 11 червня концерн "Білнафтехим". Водночас в "Укртранснафті" поки не повідомили, скільки забрудненої російської нафти залишилося у трубопроводі та сховищах на території України та яка загальна сума збитків через зупинки поставок нафти до інших країн.

Нагадаємо, білоруський концерн "Білнафтохім" повідомив про постачання некондиційної нафти з РФ ввечері 19 квітня. Міненерго Росії підтвердило факт забруднення російської нафти діхлоретаном - токсичною речовиною із сильними корозійними властивостями. Вимушена зупинка роботи нафтопроводу "Дружба" сталася 25 квітня 2019 року через відмову прийому російської сировини із понаднормовим вмістом хлорорганічних сполук на приймально-здавальній дільниці "Будковце" (Словаччина).

Відновити транзит російської нафти до країн Євросоюзу "Укртранснафті" вдалося 11 травня після підтвердження європейською стороною готовності приймати сировину. Згодом, 17 травня, у зв’язку з необхідністю європейських партнерів додаткового часу на проведення підготовчих заходів, оператор нафтотранспортної системи України вдруге вимушено призупинив транзит і відновив його 21 травня. Пізніше, 9 червня, вдалося частково відновити транзит чистої російської нафти по трубопроводу "Дружба" до Польщі.

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Нафтопровід "Дружба" та відгалудження від нього

 

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