Росія і Туреччина хочуть подовжити термін виконання угоди щодо Ідліба

Росія і Туреччина планують надати більше часу для створення у сирійській провінції Ідліб демілітаризованої зони. Про це у четвер, 18 жовтня, повідомив радник з гуманітарних питань спецпредставника ООН щодо Сирії Ян Егеланд після чергового засідання у Женеві, передає агенція Reuters.

Він відзначив, що це рішення є "значним полегшенням" для провінції, де мешкають понад три мільйони людей. За його словами, російські дипломати повідомили, що Сирія скасувала суперечливий закон щодо конфіскації землі та майна біженців. Представник російської сторони повідомив, що будь-яке посилання на закон, який начебто є чинним, було помилковим, відзначив Егеланд.

Як повідомлялось, спочатку Росія та Туреччина планували почати створювати буферну зону в Ідлібі з 15 жовтня. Однак до того часу жодне з повстанських радикальних угруповань не вивело свої сили з провінції. Дамаск, своєю чергою, пригрозив повстанцям військовими заходами, якщо вони не залишуть цю територію.

У провінції Ідліб та на прилеглих територіях проживають близько 3,5 мільйона осіб. Вона перебуває під контролем угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам", яке пов'язують із "Аль-Каїдою", а також ісламістського угруповання "Джабхат ан-Нусра". Сирійська армія та її союзники завдавали авіаударів по позиціях повстанців та готувалися до наступу, щоб встановити контроль над цією територією.

Представники урядів західних держав та ООН застерігали щодо гуманітарної катастрофи у разі повномасштабного наступу сирійської армії в Ідлібі. Після домовленостей президентів Туреччини та РФ Реджепа Таїпа Ердогана та Володимира Путіна підготовка до наступу була призупинена.