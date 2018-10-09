 Росія і Туреччина хочуть подовжити термін виконання угоди щодо Ідліба | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Росія і Туреччина хочуть подовжити термін виконання угоди щодо Ідліба

Термін створення демілітаризованої зони у сирійській провінції Ідліб відкладається, повідомили в ООН. Раніше повстанці відмовились вивести звідти свої сили.

Наслідки війни у сирійському Ідліб

Наслідки війни у сирійському Ідліб

Росія і Туреччина планують надати більше часу для створення у сирійській провінції Ідліб демілітаризованої зони. Про це у четвер, 18 жовтня, повідомив радник з гуманітарних питань спецпредставника ООН щодо Сирії Ян Егеланд після чергового засідання у Женеві, передає агенція Reuters.

Він відзначив, що це рішення є "значним полегшенням" для провінції, де мешкають понад три мільйони людей. За його словами, російські дипломати повідомили, що Сирія скасувала суперечливий закон щодо конфіскації землі та майна біженців. Представник російської сторони повідомив, що будь-яке посилання на закон, який начебто є чинним, було помилковим, відзначив Егеланд.

DW.COM

У провінції Ідліб планують створити демілітаризовану зону, заявили президенти Росії та Туреччини. Звідти має бути виведене важке озброєння, а також представники радикальних збройних угруповань. (17.09.2018)

Попри план Росії та Туреччини почати з 15 жовтня створення у сирійській провінції Ідліб демілітаризованої зони, жодне з радикальних угруповань не вивело з неї свої сили. Дамаск погрожує військовими заходами. (15.10.2018)

Як повідомлялось, спочатку Росія та Туреччина планували почати створювати буферну зону в Ідлібі з 15 жовтня. Однак до того часу жодне з повстанських радикальних угруповань не вивело свої сили з провінції. Дамаск, своєю чергою, пригрозив повстанцям військовими заходами, якщо вони не залишуть цю територію.

У провінції Ідліб та на прилеглих територіях проживають близько 3,5 мільйона осіб. Вона перебуває під контролем угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам", яке пов'язують із "Аль-Каїдою", а також ісламістського угруповання "Джабхат ан-Нусра". Сирійська армія та її союзники завдавали авіаударів по позиціях повстанців та готувалися до наступу, щоб встановити контроль над цією територією.

Представники урядів західних держав та ООН застерігали щодо гуманітарної катастрофи у разі повномасштабного наступу сирійської армії в Ідлібі. Після домовленостей президентів Туреччини та РФ Реджепа Таїпа Ердогана та Володимира Путіна підготовка до наступу була призупинена.

Дивитись відео 02:18
Now live
02:18 хв

Які інтереси переслідують Росія, США та інші гравці у сирійській війні? (12.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Які інтереси переслідують Росія, США та інші гравці у сирійській війні? (12.04.2018)  

Також за темою

Syrien Rebellen in Idlib-Provinz

Сирійські повстанці не вивели свої сили з провінції Ідліб 15.10.2018

Попри план Росії та Туреччини почати з 15 жовтня створення у сирійській провінції Ідліб демілітаризованої зони, жодне з радикальних угруповань не вивело з неї свої сили. Дамаск погрожує військовими заходами.

Syrien Idlib

Сирія: повстанці почали відхід із запланованої демілітаризованої зони 30.09.2018

Демілітаризована зона навколо провінції Ідліб почала формування: перші повстанці виводять свої сили. Це - результат домовленостей Путіна та Ердогана.

Russland Sotschi Treffen Putin Erdogan

Ердоган і Путін домовилися щодо Ідлібу, військової операції не буде 17.09.2018

У провінції Ідліб планують створити демілітаризовану зону, заявили президенти Росії та Туреччини. Звідти має бути виведене важке озброєння, а також представники радикальних збройних угруповань.

Реклама

Докладно

Керч

Як Україна реагує на трагедію в Керчі

Співчувати, мовчати або зловтішатися? Трагедія в Керчі показала, як складно Україні реагувати на такі події.  

Mietshaus (picture-alliance/Wolfram Steinberg)

"Хрущівки" по-німецьки: зносити чи ремонтувати? (відео)

Майже два мільйони квартир у східнонімецьких "хрущівках" дісталися німцям у спадок від НДР. Що з ними роблять німці? 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  