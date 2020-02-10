 Росія як поліцейська держава: камери спостереження проти опозиції - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 10.02.2020

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Політика й суспільство

Росія як поліцейська держава: камери спостереження проти опозиції - "Європа у фокусі" (відео)

Словаччина: політика та організована злочинність пліч-о-пліч. Франція: зіркові шеф-кухарі проти "Мішлен". Швейцарія: жертви державного свавілля вимагають визнання. Італія: гондольєри звільняють канали Венеції від сміття.

Російська опозиція звинувачує поліцію у використанні камер спостереження та технології розпізнавання облич для переслідування незгодних з владою (DW)

Російська опозиція звинувачує поліцію у використанні камер спостереження та технології розпізнавання облич для переслідування незгодних з владою

 

Дивіться європейський тижневик щопонеділка. Сьогодні - з такими темами:

00:07 Словаччина: політика та організована злочинність пліч-о-пліч На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3XCS4

1:47 Франція: зіркові шеф-кухарі проти системи оцінювання ресторанів "Мішлен"

7:33 Швейцарія: жертви державного свавілля вимагають визнання

12:53 Росія: технологія розпізнавання облич замість захисту даних

17:19 Італія: венеційські гондольєри звільняють канали від сміття

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Гірськолижна траса на даху сміттєспалювального заводу - "Європа у фокусі" (06.01.2019)  

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