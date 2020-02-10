Росія як поліцейська держава: камери спостереження проти опозиції - "Європа у фокусі" (відео)

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00:07 Словаччина: політика та організована злочинність пліч-о-пліч На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3XCS4

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