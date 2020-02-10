Росія як поліцейська держава: камери спостереження проти опозиції - "Європа у фокусі" (відео)

Словаччина: політика та організована злочинність пліч-о-пліч. Франція: зіркові шеф-кухарі проти "Мішлен". Швейцарія: жертви державного свавілля вимагають визнання. Італія: гондольєри звільняють канали Венеції від сміття.
Російська опозиція звинувачує поліцію у використанні камер спостереження та технології розпізнавання облич для переслідування незгодних з владою
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1:47 Франція: зіркові шеф-кухарі проти системи оцінювання ресторанів "Мішлен"
7:33 Швейцарія: жертви державного свавілля вимагають визнання
12:53 Росія: технологія розпізнавання облич замість захисту даних
17:19 Італія: венеційські гондольєри звільняють канали від сміття
Данія: у Гренландії очікують зиску від зміни клімату. Великобританія: через Brexit британці можуть лишитися без улюблених ласощів. Німеччина та Польща: мисливці проти африканської чуми свиней. (03.02.2020)
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