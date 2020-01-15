Росія щороку фінансує "ЛНР" на 30 мільярдів рублів - СБУ

Служба безпеки України розкрила механізм фінансування Росією місцевої "влади" в так званій "ЛНР". Про це в суботу, 18 січня, повідомляється на сайті СБУ. "Оперативники і слідчі спецслужби встановили, що щоб уникнути санкцій щодо банківського сектору, РФ створила на власній території і в тимчасово окупованих районах Донбасу спеціальні фінансові установи. З 2014 року, після введення в "ЛНР" території рублевої зони, з їхньою допомогою Росія запровадила механізм фінансування апарату окупаційних органів влади", - йдеться у повідомленні.

У СБУ встановили, що для приховування прямої фінансової підтримки "фейкових установ в ОРЛО" Росія залучила до схеми банківську установу Південної Осетії, через яку кошти з Росії потрапляють в так званий "державний банк ЛНР". Після цього "кошти розподіляються "міністерством фінансів ЛНР" між окупаційними органами влади і силовим блоком".

30 мільярдів рублів - на потреби "ЛНР"

За даними Служби безпеки України, щорічний обсяг фінансування Росією "ЛНР" перевищує 30 мільярдів російських рублів, що становить понад дві третини від загальних потреб її "бюджету". Як зазначає СБУ, було відкрито кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України, що передбачає фінансування дій, вчинених задля повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Крім того, за даними Служби безпеки, стало відомо, що на непідконтрольній Києву території "ключову роль в системі фінансування псевдореспубліки та її незаконних збройних формувань" відіграють так звані "міністр фінансів" і директор "Держбанку ЛНР".

"Зазначені особи обіймають керівні посади в окупаційній адміністрації ще з 2014 року. Вони підтримують постійні контакти з кураторами від урядових структур РФ, систематично виїжджають до Москви для узгодження питань виділення "асигнувань" на функціонування так званої "ЛНР" і розподілу коштів", - зазначають в СБУ. Наразі цим так званим чиновникам повідомили про підозру та оголосили в розшук. Обвинувальні акти передадуть до суду для заочного засудження.