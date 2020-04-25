 Росія хоче скликати засідання Радбезу ООН через закон про українську мову | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.05.2019

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Росія хоче скликати засідання Радбезу ООН через закон про українську мову

Через ухвалення закону про українську державну мову Росія хоче скликати засідання Ради Безпеки ООН, заявив речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

Засідання Ради Безпеки ООН (архівне фото)

Засідання Ради Безпеки ООН (архівне фото)

Російська делегація звернулась до голови Ради Безпеки ООН і просить скликати засідання через ухвалення Верховною Радою закону про державну українську мову. Про це ввечері в п'ятницю, 17 травня, повідомив речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

"Черговий акт абсурду. Сьогодні стало відомо, що делегація Російської Федерації звернулася до голови Ради Безпеки ООН з проханням скликати засідання у зв'язку із прийняттям Верховною Радою України закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", - написав він на своїй сторінці у Facebook. За словами Ніколенка, засідання може відбутися у понеділок, 20 травня.

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Ніколенко заявив, що таким чином Росія хоче маргіналізувати Радбез ООН. "Функціонування української мови в Україні жодним чином не загрожує міжнародному миру і безпеці, підтримка яких є завданням Радбезу ООН. Цей закон - наше внутрішнє питання, яке в Кремлі намагаються політизувати", - наголосив Ніколенко. Він додав, що рішення про дату і час проведення засідання має схвалити голова Радбезу ООН, у травні головує Індонезія.

Рада ухвалила закон про державну українську мову 25 квітня, а 15 травня його підписав президент Петро Порошенко. Новий закон закріплює за українською статус єдиної державної мови, яка є обов'язковою для органів державної влади та публічних сфер на всій території держави. Спроби просувати на території України ідею багатомовності закон прирівнює до дій, спрямованих на повалення конституційного ладу. Дія закону не поширюється на приватне спілкування та мову релігійних обрядів.

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Закон про мову: що зміниться для українців (25.04.2019)

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Закон про мову: що зміниться для українців (25.04.2019)  

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