 Росія хоче восени почати виробництво вакцини проти коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2020

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Росія хоче восени почати виробництво вакцини проти коронавірусу

Виробництво вакцини проти коронавірусу в Росії до кінця року планують запустити три установи, кажуть в уряді РФ. Утім, клінічні випробування ще не завершені.

Росія заявляє про розробку вакцини проти коронавірусуn)

Росія заявляє про розробку вакцини проти коронавірусу

В Росії у вересні хочуть почати промислове виробництво вакцини проти коронавірусу, заявила у суботу, 13 червня, віцепрем'єрка РФ Тетяна Голікова. За її словами, це може зробити Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім. М.Ф. Гамалії МОЗ Росії, який найбільше просунувся у випробуванні вакцини.

"Передбачуваний період надання реєстраційного досьє та державної реєстрації - серпень. Відповідно, промислове виробництво, яке вони для себе припускають, - це вересень", - сказала Голікова, цитує агенція новин "Інтерфакс".

Дослідницький центр працює у співпраці з міноборони Росії, клінічні випробування мають провести в червні-серпні. Центр готує векторну вакцину на основі ДНК аденовірусу, в яку вбудований ген коронавірусу SARS-CoV-2, розповідав раніше директор установи Олександр Гінзбург. За словами Гінзбурга, вчені випробували речовину на собі та тваринах.

Утім, результати дослідження щодо розробленої у рекордний час вакцини досі представлені не були, а тому не можна провести незалежну оцінку висловлювань урядвців та вчених, зазначає агентство новин dpa. Зараз тривають клінічні випробування на 50-ти солдатах-добровольцях.

Запустити виробництво вакцини  у Росії до кінця року, за словами Голікової, планують ще дві установи: ДНЦ "Вектор" Росспоживнагляду і Санкт-Петербурзький інститут вакцин і сироваток ФМБА Росії. Утім, вони відстають у розробці від центру імені Гамалії.  

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