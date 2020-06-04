Росія хоче восени почати виробництво вакцини проти коронавірусу

В Росії у вересні хочуть почати промислове виробництво вакцини проти коронавірусу, заявила у суботу, 13 червня, віцепрем'єрка РФ Тетяна Голікова. За її словами, це може зробити Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім. М.Ф. Гамалії МОЗ Росії, який найбільше просунувся у випробуванні вакцини.

"Передбачуваний період надання реєстраційного досьє та державної реєстрації - серпень. Відповідно, промислове виробництво, яке вони для себе припускають, - це вересень", - сказала Голікова, цитує агенція новин "Інтерфакс".

Дослідницький центр працює у співпраці з міноборони Росії, клінічні випробування мають провести в червні-серпні. Центр готує векторну вакцину на основі ДНК аденовірусу, в яку вбудований ген коронавірусу SARS-CoV-2, розповідав раніше директор установи Олександр Гінзбург. За словами Гінзбурга, вчені випробували речовину на собі та тваринах.

Утім, результати дослідження щодо розробленої у рекордний час вакцини досі представлені не були, а тому не можна провести незалежну оцінку висловлювань урядвців та вчених, зазначає агентство новин dpa. Зараз тривають клінічні випробування на 50-ти солдатах-добровольцях.

Запустити виробництво вакцини у Росії до кінця року, за словами Голікової, планують ще дві установи: ДНЦ "Вектор" Росспоживнагляду і Санкт-Петербурзький інститут вакцин і сироваток ФМБА Росії. Утім, вони відстають у розробці від центру імені Гамалії.