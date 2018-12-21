Росія та Туреччина домовилися про координацію наземних операцій у Сирії

Росія та Туреччина у суботу, 29 грудня, домовилися про координацію наземних операціїй у Сирії після того, як США оголосили про виведення своїх військ з країни. "Звісно, ми звернули особливу увагу на нові обставини, які виникли у зв'язку з оголошеним США виведенням своїх військових", - заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров після переговорів з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу в Москві, цитує агенція AFP. У зустрічі також взяли участь міністри оборони обох країн Сергій Шойгу і Хулусі Акар.

Глава російського МЗС додав, що сторони досягли порозуміння щодо того, "як військові представники Росії та Туреччини продовжать координувати свої кроки на землі в нових умовах з метою остаточного викорінення терористичної загрози в Сирії".

Чавушоглу підтвердив, що дві країни будуть координувати операції в Сирії, додавши, що вони також обговорили плани допомоги з повернення додому сирійських біженців. "Ми будемо продовжувати активну роботу та координацію з нашими російськими колегами і колегами з Ірану для прискорення досягнення політичного врегулювання в Сирійській Республіці", - сказав він.

Нагадаємо, Росія, Туреччина та Іран координують свої зусилля щодо Сирії в так званому "астанинському форматі".

В останні дні загострилася ситуація навколо сирійського міста Манбідж: курди запросили урядові війська Башара Асада, аби протистояти загрозі з боку Туреччини. Підрозділи сирійської армії зайняли позиції поблизу міста. Водночас сирійські повстанці, яких підтримує Туреччина, заявили, що почали просуватися разом з підрозділами турецької армії до міста, та запевняють у готовності до військової операції з його звільнення. У конфлікті в Сирії Москва виступає на боці Асада, у той час як Анкара підтримувала опозиційні до нього сили.

Раніше цього місяця президент США Дональд Трамп несподівано повідомив про виведення з Сирії близько двох тисяч американських військових. Він заявив, що США досягли своєї мети, оскільки терористичне угрупування "Ісламська держава" було переможене.

Повернення в Манбідж Перекур Здається, ця жінка вирішила викурити цигарку та розслабитися після всіх жахіть, які довелося пережити в недавньому минулому. Якби вона вчинила таке за правління радикальних ісламістів, то, певна річ, її серйозно покарали б. Паління жінками на людях бойовики ІД забороняли.

Повернення в Манбідж Бородані голять бороди Після перемоги сирійського альянсу "Демократичні сили Сирії" над бойовиками так званої "Ісламської держави" (ІД), цей чоловік на людях зголює відпущену бороду. Буйна борода - один з чоловічих атрибутів терористичного угруповання. На підконтрольних бойовиками територіях чоловікам забороняється голитися.

Повернення в Манбідж Показати обличчя Не лише чоловіки позбуваються нав'язаних терористами обтяжливих умовностей, жінки теж намагаються не пасти задніх. На одній з вулиць жінка спалює свій хіджаб. Закривати обличчя - неодмінна вимога для жінок в усіх підконтрольних терористами регіонах. Їх примушували цілковито закривати на людях своє тіло від сторонніх очей. За невиконання - драконівські покарання, аж до страти.

Повернення в Манбідж Журба та радість Одна з учасниць бойових загонів, які входять до Альянсу "Демократичні сили Сирії", що звільнив сирійське місто, втішає цього чоловіка. Дворічна окупація бойовиками-екстремістами принесла смерть та руйнування. Невід'ємними атрибутами щодення в місті стали публічні страти, тортури та постійний страх. Здається, що цей тягар вже на лежатиме на серці чоловіка.

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Повернення в Манбідж Поцілунок для переможця Жест, який навряд чи вдасться описати словами. Після звільнення міста від ІД одного з представників альянсу "Демократичні сили Сирії" жінка в захваті привітала поцілунком. Для мирного населення, що потерпає від війни, бойовики загонів альянсу - герої доби.

Повернення в Манбідж Дитячі веселощі Діти теж радіють через звільнення з-під панування ІД. Малечі було особливо непереливки. Їм доводилося пережити догматичні, релігійні шкільні заняття, вони були вкрай обмеженими у свободах, що потрібні саме в такому віці. Крім того, постійна втеча від насильства, мабуть, глибоко закарбується в серцях дітей. Тепер для них розпочинається нормальне життя. Автор: Карстен Ґрюн, Валерій Сааков

