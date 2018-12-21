 Росія та Туреччина домовилися про координацію наземних операцій у Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.12.2018

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Новини

Росія та Туреччина домовилися про координацію наземних операцій у Сирії

Через анонсоване виведення американських військ з Сирії та загострення ситуації навколо Манбіджа РФ та Туреччина домовилися про подальші дії в країні та допомогу в поверненні біженців, повідомили глави МЗС обох держав.

Сергій Лавров та Мевлют Чавушоглу

Сергій Лавров (ліворуч) та Мевлют Чавушоглу

Росія та Туреччина у суботу, 29 грудня, домовилися про координацію наземних операціїй у Сирії після того, як США оголосили про виведення своїх військ з країни. "Звісно, ми звернули особливу увагу на нові обставини, які виникли у зв'язку з оголошеним США виведенням своїх військових", - заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров після переговорів з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу в Москві, цитує агенція AFP. У зустрічі також взяли участь міністри оборони обох країн Сергій Шойгу і Хулусі Акар.

Глава російського МЗС додав, що сторони досягли порозуміння щодо того, "як військові представники Росії та Туреччини продовжать координувати свої кроки на землі в нових умовах з метою остаточного викорінення терористичної загрози в Сирії".

Чавушоглу підтвердив, що дві країни будуть координувати операції в Сирії, додавши, що вони також обговорили плани допомоги з повернення додому сирійських біженців. "Ми будемо продовжувати активну роботу та координацію з нашими російськими колегами і колегами з Ірану для прискорення досягнення політичного врегулювання в Сирійській Республіці", - сказав він.

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Після заклику курдських "Загонів народної самооборони" сирійські урядові військові зайняли позиції поблизу міста Манбідж. Про просування до міста заявили і підтримувані Туреччиною сили. (28.12.2018)

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Нагадаємо, Росія, Туреччина та Іран координують свої зусилля щодо Сирії в так званому "астанинському форматі"

В останні дні загострилася ситуація навколо сирійського міста Манбідж: курди запросили урядові війська Башара Асада, аби протистояти загрозі з боку Туреччини. Підрозділи сирійської армії зайняли позиції поблизу міста. Водночас сирійські повстанці, яких підтримує Туреччина, заявили, що почали просуватися разом з підрозділами турецької армії до міста, та запевняють у готовності до військової операції з його звільнення. У конфлікті в Сирії Москва виступає на боці Асада, у той час як Анкара підтримувала опозиційні до нього сили.

Раніше цього місяця президент США Дональд Трамп несподівано повідомив про виведення з Сирії близько двох тисяч американських військових. Він заявив, що США досягли своєї мети, оскільки терористичне угрупування "Ісламська держава" було переможене.

  • Syrien Manbij Zivilisten

    Повернення в Манбідж

    Перекур

    Здається, ця жінка вирішила викурити цигарку та розслабитися після всіх жахіть, які довелося пережити в недавньому минулому. Якби вона вчинила таке за правління радикальних ісламістів, то, певна річ, її серйозно покарали б. Паління жінками на людях бойовики ІД забороняли.

  • Syrien Manbidsch Videostill Mann schneidet Bart

    Повернення в Манбідж

    Бородані голять бороди

    Після перемоги сирійського альянсу "Демократичні сили Сирії" над бойовиками так званої "Ісламської держави" (ІД), цей чоловік на людях зголює відпущену бороду. Буйна борода - один з чоловічих атрибутів терористичного угруповання. На підконтрольних бойовиками територіях чоловікам забороняється голитися.

  • Syrien Manbidsch Videostill Frauen verbrennen Nikab

    Повернення в Манбідж

    Показати обличчя

    Не лише чоловіки позбуваються нав'язаних терористами обтяжливих умовностей, жінки теж намагаються не пасти задніх. На одній з вулиць жінка спалює свій хіджаб. Закривати обличчя - неодмінна вимога для жінок в усіх підконтрольних терористами регіонах. Їх примушували цілковито закривати на людях своє тіло від сторонніх очей. За невиконання - драконівські покарання, аж до страти.

  • Syrien Manbidsch Videostill Kurdenkämpferin tröstet Mann

    Повернення в Манбідж

    Журба та радість

    Одна з учасниць бойових загонів, які входять до Альянсу "Демократичні сили Сирії", що звільнив сирійське місто, втішає цього чоловіка. Дворічна окупація бойовиками-екстремістами принесла смерть та руйнування. Невід'ємними атрибутами щодення в місті стали публічні страти, тортури та постійний страх. Здається, що цей тягар вже на лежатиме на серці чоловіка.

  • Syrien Manbij bei Aleppo Frau mit Kindern zwischen Trümmern

    Повернення в Манбідж

    Прогулянка руїнами

    Саме місто скидається радше на громаддя руїн. Інтенсивні бої спустошили значні його частини. Ця мати разом зі своїми дітьми щаслива, що бойові дії та терор лишилися в минулому. Сім'я знову наважилася повернутися до зруйнованого міста. Однак до повноцінного повернення до життя чекати доведеться довго. На забезпечення усім необхідним та відбудову потрібні час і гроші.

  • Syrien Manbij Zivilisten

    Повернення в Манбідж

    Жіноча сила в Манбіджі

    Дві учасниці курдського бойового загону альянсу "Демократичні сили Сирії" обіймаються від щастя. Жінки в визвольних загонах зіграли не останню роль в успіхах альянсу. Це попри те, що саме жінки вкрай сильно ризикують. Бойовики ІД ґвалтуватують та страчують жінок, що воюють.

  • Syrien Aleppo SDF Kämpfer

    Повернення в Манбідж

    Поцілунок для переможця

    Жест, який навряд чи вдасться описати словами. Після звільнення міста від ІД одного з представників альянсу "Демократичні сили Сирії" жінка в захваті привітала поцілунком. Для мирного населення, що потерпає від війни, бойовики загонів альянсу - герої доби.

  • Syrien Zivilisten in Manbij

    Повернення в Манбідж

    Дитячі веселощі

    Діти теж радіють через звільнення з-під панування ІД. Малечі було особливо непереливки. Їм доводилося пережити догматичні, релігійні шкільні заняття, вони були вкрай обмеженими у свободах, що потрібні саме в такому віці. Крім того, постійна втеча від насильства, мабуть, глибоко закарбується в серцях дітей. Тепер для них розпочинається нормальне життя.

    Автор: Карстен Ґрюн, Валерій Сааков


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Витіснення бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" з міста Манбіджа місцеве населення сприйняло з полегшенням. Багато місцевих не приховували емоцій. (17.08.2016)  

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