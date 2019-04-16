Росія та Литва обмінялись засудженими шпигунами

Литва та Росія провели в п'ятницю, 15 листопада, обмін засудженими раніше за шпигунство громадянами. Президент Литви Гітанас Науседа вранці цього дня підписав указ про помилування двох росіян: Миколи Філіпченка і Сергія Моїсеєнка, які з 2017 року відбували тюремне покарання. Минулого тижня парламент країни проголосував за надання президенту права помилування громадян, засуджених за шпигунство.

Філіпченко був кадровим співробітником Федеральної служби безпеки РФ. У липні 2017 року Вільнюський окружний суд засудив його до десяти років позбавлення волі. А Шяуляйський окружний суд засудив Моісеєнка до десяти з половиною років позбавлення волі у справі про вербування литовського офіцера.

Москва також помилувала засуджених

За кілька годин стало відомо, що Москва вдалася до аналогічних кроків. Глава департаменту держбезпеки Литви Дарюс Яунішкіс повідомив, що в рамках обміну шпигунами були звільнені двоє засуджених в Росії литовців, передає агенція новин AP. За його словами, звільнені вже "об'єдналися зі своїми родинами".

Росіяни звільнили засуджених у 2016 році Євгенія Матайтіса і Арістідаса Тамошайтіса. За даними російської влади, вони виконували завдання військової розвідки Литви. Арістідас Тамошайтіс був засуджений за шпигунство до 12 років, а Євгеній Матайтіс - до 13 років позбавлення волі.

Яунішкіс також повідомив, що частиною угоди з обміну був також громадянин Норвегії Фруде Берг, який був засуджений в Росії за шпигунства до 14 років ув'язнення. Прем'єр-міністерка Норвегії Ерна Сульберг заявила, що Фруде Берг вже був переданий представникам норвезької влади в Литві.

Як стверджують російські слідчі, Фруде Берг збирав відомості про російські атомні підводні човни. Він отримав дані від співробітника російського оборонного підприємства, який працював під контролем спецслужб. Сам норвежець раніше зізнався у співпраці з військовою розвідкою. Берг був затриманий в Москві в грудні 2017 року.