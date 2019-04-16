 Росія та Литва обмінялись засудженими шпигунами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.11.2019

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Новини

Росія та Литва обмінялись засудженими шпигунами

Президент Литви помилував двох засуджених за шпигунство росіян - Миколу Філіпченка та Сергія Моїсеєнка. Москва, своєю чергою, звільнила двох литовців, а також громадянина Норвегії Фруде Берга.

Президент Литви Гітанас Науседа (на фото) помилував двох російських шпигунів

Президент Литви Гітанас Науседа (на фото) помилував двох російських шпигунів

Литва та Росія провели в п'ятницю, 15 листопада, обмін засудженими раніше за шпигунство громадянами. Президент Литви Гітанас Науседа вранці цього дня підписав указ про помилування двох росіян: Миколи Філіпченка і Сергія Моїсеєнка, які з 2017 року відбували тюремне покарання. Минулого тижня парламент країни проголосував за надання президенту права помилування громадян, засуджених за шпигунство.

Філіпченко був кадровим співробітником Федеральної служби безпеки РФ. У липні 2017 року Вільнюський окружний суд засудив його до десяти років позбавлення волі. А Шяуляйський окружний суд засудив Моісеєнка до десяти з половиною років позбавлення волі у справі про вербування литовського офіцера.

Москва також помилувала засуджених

За кілька годин стало відомо, що Москва вдалася до аналогічних кроків. Глава департаменту держбезпеки Литви Дарюс Яунішкіс повідомив, що в рамках обміну шпигунами були звільнені двоє засуджених в Росії литовців, передає агенція новин AP. За його словами, звільнені вже "об'єдналися зі своїми родинами".

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Російське міністерство закордонних справ звернулось до Інтерполу після того, як американські ЗМІ повідомили про перебування в США агента ЦРУ, який був наближеним до Путіна. (12.09.2019)

За версією слідства, затриманий був завербований офіцером російської розвідки, який працював під дипломатичним прикриттям. (27.02.2019)

Росіяни звільнили засуджених у 2016 році Євгенія Матайтіса і Арістідаса Тамошайтіса. За даними російської влади, вони виконували завдання військової розвідки Литви. Арістідас Тамошайтіс був засуджений за шпигунство до 12 років, а Євгеній Матайтіс - до 13 років позбавлення волі.

Яунішкіс також повідомив, що частиною угоди з обміну був також громадянин Норвегії Фруде Берг, який був засуджений в Росії за шпигунства до 14 років ув'язнення. Прем'єр-міністерка Норвегії Ерна Сульберг заявила, що Фруде Берг вже був переданий представникам норвезької влади в Литві.

Як стверджують російські слідчі, Фруде Берг збирав відомості про російські атомні підводні човни. Він отримав дані від співробітника російського оборонного підприємства, який працював під контролем спецслужб. Сам норвежець раніше зізнався у співпраці з військовою розвідкою. Берг був затриманий в Москві в грудні 2017 року.

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