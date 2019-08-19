 Росія та Китай розкритикували ракетне випробування у США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2019

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Новини

Росія та Китай розкритикували ракетне випробування у США

У Москві вважають, що нещодавнім випробуванням крилатої ракети США "обрали курс на нагнітання військової напруженості". У Пекіні так само закидають Вашингтону намір йти на військову конфронтацію.

Випробування крилатої ракети в США

Випробування ракети на острові Сан-Ніколас, 19 серпня 2019 року

Проведений напередодні пуск американської крилатої ракети дальністю понад 500 кілометрів викликав різку реакцію з боку Москви та Пекіна. У вівторок, 20 серпня, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков розповів журналістам російського інформагентства ТАСС, що такі дії Вашингтона "викликають жаль".

"США очевидно обрали курс на нагнітання військової напруженості ", - зазначив заступник глави російського МЗС, якого цитує ТАСС.

Рябков заявив, що Росія "на провокації" не піддаватиметься й дотримуватиметься одностороннього мораторію на розміщення систем ракет середньої та малої дальності, аж поки такі системи не будуть розміщені США в якихось інших країнах.

Пекін звинуватив США в новій гонці озброєнь

Аналогічну негативну реакцію ракетні випробування США викликали також і в Пекіні. За словами речника МЗС КНР, проведений ракетний тест свідчить про те, що США мають намір розпочати нову гонку озброєнь та взяли курс на конфронтацію, передає агенція новин dpa.

Така політика може мати серйозні й негативні наслідки на регіональну та глобальну безпеку, наголосили в Пекіні. На тлі цього речник китайського зовнішньополітичного відомства порекомендував Вашингтону відмовитися від застарілих концепцій на зразок "холодної війни" чи ігор, за яких не може бути переможця.

DW.COM

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Вперше після розірвання ракетного договору Пентагон провів випробування крилатої ракети дальністю понад 500 кілометрів, запуск якої раніше був заборонений. (19.08.2019)

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Після завершення дії ракетного договору між США та Росією Вашингтон прискорює роботу над мобільними системами ракет наземного базування. Тим часом Дональд Трамп хоче підписати нову угоду з Москвою та Пекіном. (03.08.2019)

Як повідомлялося, напередодні вперше після розірвання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) Пентагон провів випробування крилатої ракети дальністю понад 500 кілометрів. Ракета влучила в ціль, розташовану на відстані понад 500 кілометрів від місця запуску.

Нагадаємо, договір про РСМД підписали у 1987 році генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Він фіксував відмову сторін випробовувати, виробляти і мати балістичні ракети наземного базування середньої (від однієї тисячі до 5,5 тисячі кілометрів) і малої (від 500 до тисячі кілометрів) дальності. Такі ракети становлять значну загрозу, оскільки здатні досягти цілі за лічені хвилини і не залишають шансів підготуватися до удару або перехопити ракету.

США і НАТО звинувачували РФ у порушенні ДРСМД через виробництво крилатих ракет 9М729 (SSC-8 за класифікацією Альянсу). У Москві ж стверджували, що це не є порушенням угоди. У грудні 2018 року США заявили про намір вийти з ДРСМД, однак на прохання деяких союзників по НАТО, зокрема ФРН, дали Росії ще два місяці на знищення ракет 9М729.

Оскільки цього не відбулося, то Вашингтон почав процедуру виходу з ДРСМД. Своєю чергою, 3 липня президент РФ Володимир Путін підписав закон про призупинення участі його країни в ДРСМД. Договір офіційно припинив діяти 2 серпня.

Після цього глава Пентагону повідомив, що США прискорюють розробку нових ракетних систем. Країна вже почала роботу над "мобільними системами неядерних крилатих і балістичних ракет наземного базування". Водночас президент США повідомив про обговорення можливості укладення нового договору щодо ядерних озброєнь з Росією та Китаєм.

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