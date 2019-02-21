 Росія та Китай заблокували резолюцію РБ ООН щодо Венесуели | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.02.2019

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Новини

Росія та Китай заблокували резолюцію РБ ООН щодо Венесуели

У Раді Безпеки ООН Росія та Китай наклали вето на проект резолюції, що закликав до вільних виборів у Венесуелі та безперешкодного постачання до країни гуманітарної допомоги.

Рада Безпеки ООН

Рада Безпеки ООН (фото з архіву)

Росія та Китай у вівторок, 28 лютого, наклали в Раді Безпеки ООН (РБ ООН) вето на підготовлений США проект резолюції, що закликала до вільних та справедливих президентських виборів у Венесуелі, а також до безперешкодного постачання гуманітарної допомоги до цієї країни.

Проект резолюції підтримали в РБ ООН дев'ять країн, зокрема Великобританія, Франція та ФРН. Проти, крім РФ та КНР, проголосувала також ПАР. Три країни - Екваторіальна Гвінея, Індонезія та Кот-д'Івуар - утримались.

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Нагадаємо, що Росія також внесла на розгляд РБ ООН проект резолюції, який передбачає "мирні засоби" для досягнення стабільності у Венесуелі. Москва також висловлює "стурбованість через загрозу застосування сили" проти Венесуели. Росіяни також наголошують, що отримання та розподіл міжнародної допомоги - компетенція уряду Ніколаса Мадуро.

Як повідомлялося, 23 і 24 лютого спостерігалося загострення протистояння між силами опозиції, яку очолює тимчасовий президент Хуан Гуайдо, та соціалістичним урядом глави Венесуели Ніколаса Мадуро. Останній закрив кордони країни з Бразилією і Колумбією і наказав поліції та армії не допустити завезення гуманітарної допомоги з-за кордону.

Щоб зупинити конвої з гуманітарною допомогою, підконтрольні Мадуро військові застосували сльозогінний газ. Внаслідок зіткнень з військовими на кордоні з Бразилією загинуло щонайменше двоє людей. Крім того, ще сотні людей отримали поранення на кордоні з Колумбією.

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