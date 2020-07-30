 Росія стверджує, що затримані бойовики ПВК ″Вагнер″ прямували у Стамбул | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.07.2020

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Росія стверджує, що затримані бойовики ПВК "Вагнер" прямували у Стамбул

За словами посла Росії в Білорусі, затримані в Білорусі громадяни РФ запізнилися на рейс із Мінська, коли прямували транзитом до третьої країни. Вони нібито мали охороняти енергооб'єкти за кордоном, а не в Білорусі.

РФ стверджує, що затримані бойовики ПВК Вагнер не причетні до подій, пов'язаних з ситуацією в Білорусі

РФ стверджує, що затримані бойовики ПВК "Вагнер" не причетні до подій, пов'язаних з ситуацією в Білорусі

Затримані у Білорусі громадяни Росії запізнилися на рейс із Мінська, коли прямували транзитом до третьої країни, заявив у четвер, 30 липня, посол РФ у Білорусі Дмитро Мезенцев. Білоруські правоохоронці вважають затриманих бойовиками російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер".

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Затримані росіяни, запевнив посол, не причетні до подій, пов'язаних з суспільно-політичною ситуацією в Білорусі. "Росіяни, які прибули в санаторій "Белорусочка" під Мінськом, були змушені це зробити в зв'язку з тим, що запізнилися на рейс з національного аеропорту столиці Республіки, прямуючи транзитом до третьої країни", - стверджує Мезенцев, коментар якого оприлюднено на сайті посольства РФ в Білорусі.

За його словами, затримані планували вилетіти з Мінська в Стамбул 25 липня і не збиралися перебувати у Білорусі тривалий час, а набагато пізніше планували повернутися в Москву з іншої країни також літаком, оминаючи територію Білорусі.

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"Підставою для їхнього приїзду в країну став укладений контракт з однією з комерційних фірм (...), яка зареєстрована тут в Білорусі, а кожен з прибулих росіян мав з цим підприємством укладений трудовий договір", - запевнив посол РФ.

Мезенцев зазначив, що за інформацією, яку ще належить уточнити, затримані "росіяни можуть бути співробітниками приватного охоронного підприємства, яке - в рамках виконання зобов'язань за комерційним контрактом - покликане забезпечувати охорону енергетичної інфраструктури та ресурсів за кордоном - аж ніяк не в Білорусі".

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Нагадаємо, 29 липня у Білорусі повідомили про затримання 32 бойовиків ПВК "Вагнер", які нібито прибули "для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії" в країні, та про затримання ще однієї особи у Гомельській області. Згодом президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки країни через затримання росіян. Після неї державний секретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков заявив, що частина затриманих у країні росіян  була на Донбасі.

Служба безпеки України повідомила, що звернеться з клопотанням про екстрадицію частини затриманих напередодні у Білорусі бойовиків-росіян ПВК "Вагнер", яких підозрюють у скоєнні воєнних злочинів.

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