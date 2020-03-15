 Росія розширить свої військові бази у Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.05.2020

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Новини

Росія розширить свої військові бази у Сирії

Заплановане розширення військових баз РФ "Хмеймім" і "Тартус" у Сирії має посилити їхню функціональність і безпеку, кажуть у Москві.

Росія розширить свої військові бази в Сирії (на архівному фото - база Хмеймім)

Росія розширить свої військові бази в Сирії (на архівному фото - база "Хмеймім")

Росія має намір розширити свої військові бази в Сирії. Президент РФ Володимир Путін підписав розпорядження, згідно з яким міноборони Росії за участі МЗС країни належить провести переговори з Сирією про передачу російським військовим додаткового нерухомого майна і акваторії в рамках угоди про розміщення авіаційної групи. Розпорядження опубліковане в п'ятницю, 29 травня, на офіційному порталі правової інформації РФ.

Розпорядження санкціонує підписання міністерством оборони відповідного протоколу про передачу Росії додаткового нерухомого майна і акваторії.

У Росії в Сирії є авіабаза "Хмеймім" і військово-морська база в порту Тартус.

Військова підтримка Москвою Башара Асада

Угода між РФ і Сирією про розміщення російської авіаційної групи була підписана в Дамаску в 2015 році. Згідно з документом, Росія на прохання Сирії розміщує на її території авіагрупу. Для цього Сирія надала аеродром "Хмеймім", а також необхідну територію.

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Угоду про розміщення в Тартусі на 49 років пункту матеріально-технічного забезпечення ВМФ РФ Москва і Дамаск підписали у 2017 році. У минулому вересні російські військові повідомили, що на базі ВМФ РФ в Тартусі створено судноремонтний центр.

Згідно з російсько-сирійською угодою про пункт матеріально-технічного забезпечення в Тартусі, там можуть розміщуватися до 11 кораблів, включаючи кораблі з ядерною енергетичною установкою.

За словами заступника голови комітету з оборони російської Держдуми Юрій Швиткіна, заплановане розширення військових баз РФ "Хмеймім" і "Тартус" у Сирії послужить посиленню їхньої функціональності і безпеки, повідомляє агенція новин "Інтерфакс". Зокрема, в Тартусі мають зробити повноцінною військово-морською базою, яка б могла обслуговувати й судна, які перебувають в акваторії Середземного моря. 

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Що стосується бази "Хмеймім", то депутат зазначив, що є необхідність розведення цивільного і військового аеропортів, які там "дуже щільно перетинаються".

Нагадаємо, Росія у громадянській війні в Сирії підтримує уряд Башара Асада. На адресу російських військових нерідко лунали звинувачення в численних цивільних жертвах під час бомбардувань, які вони здійснюють.

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