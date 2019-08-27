Росія розкритикувала США за авіаудар по "Аль-Каїді" в Ідлібі

Міністерство оборони Росії розкритикувало завданий напередодні авіаційний удар американських військових по позиціях терористичного угруповання "Аль-Каїда" в сирійській провінції Ідліб. Про це йдеться в оприлюдненому в неділю, 1 вересня, повідомленні російського центру примирення в Сирії, що входить до структур російського оборонного відомства.

У повідомленні наголошується, що цей авіаудар американські військові завдали в порушення всіх раніше досягнутих домовленостей. США, зокрема, "не повідомили російську або турецьку сторону про заплановані дії", наголосили в центрі, цитує інформагенція "Інтерфакс".

Раніше російський президент Володимир Путін та його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган заявляли про намір "нормалізувати" ситуацію в Сирії.

Авіаудар по "Аль-Каїді"

Сам авіаційний удар США було завдано 31 серпня між населеними пунктами Маарет-Місрін і Кафер-Хая в провінції Ідліб. Американські військові наголосили, що ціллю атаки був знищений "командний пункт" терористичного угруповання "Аль-Каїда" в Сирії, що "становив загрозу безпеці громадян США".

Нагадаємо, що 31 серпня сирійська армія Башара Асада в односторонньому порядку припинила наступ у Ідлібі. Тож у російському міноборони переконані, що "своїми діями Сполучені Штати поставили під загрозу подальше збереження режиму припинення вогню в зоні деескалації Ідліб, а на низці напрямків, - зірвали його". Крім того, російський військових занепокоїв і факт "численних жертв та руйнувань" у поселеннях, що стали ціллю американських обстрілів з повітря.

Нещодавно підтримка з повітря російськими та сирійськими літаками наступу армії уряду Башара Асада в Ідлібі призвела до загибелі близько 30 осіб та численних руйнувань, про що повідомляли спостерігачі.