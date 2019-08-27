 Росія розкритикувала США за авіаудар по ″Аль-Каїді″ в Ідлібі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.09.2019

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Новини

Росія розкритикувала США за авіаудар по "Аль-Каїді" в Ідлібі

Завданий американськими військовими удар з повітря по позиціях терористів "Аль-Каїди" у сирійській провінції Ідліб - порушення всіх досягнутих раніше домовленостей, наголосили в міністерстві оборони РФ.

Американський бойовий літак F-22 у Сирії

Американський бойовий літак F-22 у Сирії (архівне фото)

Міністерство оборони Росії розкритикувало завданий напередодні авіаційний удар американських військових по позиціях терористичного угруповання "Аль-Каїда" в сирійській провінції Ідліб. Про це йдеться в оприлюдненому в неділю, 1 вересня, повідомленні російського центру примирення в Сирії, що входить до структур російського оборонного відомства.

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Підтримка з повітря наступу армії Башара Асада на північному заході Сирії призвела до нових жертв серед мирного населення. Спостерігачі повідомили про загибель щонайменше 27-ми цивільних за дві останніх доби. (17.08.2019)

Президенти Росії та Туреччини запевнили, що під час зустрічі домовилися про додаткові заходи з "нормалізації" в сирійському Ідлібі. Утім, вони так і не назвали конкретні кроки, щодо яких досягнуто згоди. (27.08.2019)

Внаслідок бомбардувань сирійської провінції Ідліб, яка контролюється повстанцями, зруйновані шість лікарень, фінансовані Німеччиною. (23.08.2019)

У повідомленні наголошується, що цей авіаудар американські військові завдали в порушення всіх раніше досягнутих домовленостей. США, зокрема, "не повідомили російську або турецьку сторону про заплановані дії", наголосили в центрі, цитує інформагенція "Інтерфакс".

Раніше російський президент Володимир Путін та його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган заявляли про намір "нормалізувати" ситуацію в Сирії.

Авіаудар по "Аль-Каїді"

Сам авіаційний удар США було завдано 31 серпня між населеними пунктами Маарет-Місрін і Кафер-Хая в провінції Ідліб. Американські військові наголосили, що ціллю атаки був знищений "командний пункт" терористичного угруповання "Аль-Каїда" в Сирії, що "становив загрозу безпеці громадян США".

Нагадаємо, що 31 серпня сирійська армія Башара Асада в односторонньому порядку припинила наступ у Ідлібі. Тож у російському міноборони переконані, що "своїми діями Сполучені Штати поставили під загрозу подальше збереження режиму припинення вогню в зоні деескалації Ідліб, а на низці напрямків, - зірвали його". Крім того, російський військових занепокоїв і факт "численних жертв та руйнувань" у поселеннях, що стали ціллю американських обстрілів з повітря.

Нещодавно підтримка з повітря російськими та сирійськими літаками наступу армії уряду Башара Асада в Ідлібі призвела до загибелі близько 30 осіб та численних руйнувань, про що повідомляли спостерігачі.

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    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


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