Росія підтвердила, що пропонувала США співпрацю щодо сирійських біженців

Міністерство оборони Росії у суботу, 4 серпня, підтвердило, що начальник Генерального штабу РФ Валерій Герасимов в липні направив листа голові комітету начальників штабів збройних сил США Джозефу Данфорду з пропозицією співпраці щодо сирійських біженців.

Як передає агенція "Інтерфакс", Герасимов у відповідь на звернення Данфорда за підсумками російсько-американського саміту в Гельсінкі поінформував про вжиті РФ спільно з владою Сирії заходи. В листі містилися пропозиції Росії щодо проблеми біженців в Сирії, зокрема, йшлося про біженців в таборі "Рукбан" на контрольованій США території в районі Ет-Танф.

Також, як повідомило російське міноборони, було зроблено пропозицію з координації питань гуманітарного розмінування, в тому числі в місті Ракка та вирішення інших першочергових гуманітарних проблем на всійтериторії Сирії і "нейтралізації спроб залучення терористами біженців до своїх лав".

В міноборони заявили, що чинний канал зв'язку між генштабами Росії і США дозволяє знаходити взаємоприйнятні рішення з урахуванням інтересів обох країн. У відомстві незадоволені тим, що інформація стала публічною. "Викликає розчарування нездатність американської сторони дотримуватися домовленостей про оприлюднення змісту контактів тільки за погодженням обох сторін", - йдеться в повідомленні міноборони.

Раніше агенція Reuters повідомила про відповідного листа, а також про те, що Вашингтон холодно зустрів пропозицію Росії. США могли б підтримати такі ініціативи тільки в разі можливості політичного вирішення конфлікту в Сирії і проведення виборів під наглядом ООН, зазначає агенція.