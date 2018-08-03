 Росія підтвердила, що пропонувала США співпрацю щодо сирійських біженців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Росія підтвердила, що пропонувала США співпрацю щодо сирійських біженців

Міноборони РФ повідомило, що пропонувало США співпрацю у вирішенні питання сирійських біженців в таборі "Рукбан" та гуманітарного розмінування.

РФ запропонувала США співпрацю у вирішенні питання сирійських біженців

РФ запропонувала США співпрацю у вирішенні питання сирійських біженців

Міністерство оборони Росії у суботу, 4 серпня, підтвердило, що начальник Генерального штабу РФ Валерій Герасимов в липні направив листа голові комітету начальників штабів збройних сил США Джозефу Данфорду з пропозицією співпраці щодо сирійських біженців.

Як передає агенція "Інтерфакс", Герасимов у відповідь на звернення Данфорда за підсумками російсько-американського саміту в Гельсінкі поінформував про вжиті РФ спільно з владою Сирії заходи. В листі містилися пропозиції Росії щодо проблеми біженців в Сирії, зокрема, йшлося про біженців в таборі "Рукбан" на контрольованій США території в районі Ет-Танф. 

Також, як повідомило російське міноборони, було зроблено пропозицію з координації питань гуманітарного розмінування, в тому числі в місті Ракка та вирішення інших першочергових гуманітарних проблем на всійтериторії Сирії і "нейтралізації спроб залучення терористами біженців до своїх лав".

DW.COM

Гуманітарний вантаж для жителів Східної Гути став першим, доставленим в Сирію спільними зусиллями РФ і країни Заходу. Розподіл допомоги буде проходити під контролем ООН. (21.07.2018)

Спецпосланець ООН Стаффан де Містура прагне провести збори комітету, що писатиме для Сирії нову конституції, до зустрічі Генасамблеї ООН у вересні. (31.07.2018)

В міноборони заявили, що чинний канал зв'язку між генштабами Росії і США дозволяє знаходити взаємоприйнятні рішення з урахуванням інтересів обох країн. У відомстві незадоволені тим, що інформація стала публічною. "Викликає розчарування нездатність американської сторони дотримуватися домовленостей про оприлюднення змісту контактів тільки за погодженням обох сторін", - йдеться в повідомленні міноборони.

Раніше агенція Reuters повідомила про відповідного листа, а також про те, що Вашингтон холодно зустрів пропозицію Росії. США могли б підтримати такі ініціативи тільки в разі можливості політичного вирішення конфлікту в Сирії і проведення виборів під наглядом ООН, зазначає агенція.

Дивитись відео 02:54
Now live
02:54 хв

Наслідки авіаударів США та союзників по Сирії (16.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Наслідки авіаударів США та союзників по Сирії (16.04.2018)  

Також за темою

Deutschland Aussenminister Heiko Maas

Берлін закликав США та Росію до подальших переговорів 17.07.2018

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає, що Сполучені Штати Америки та Росія мають продовжити обговорювати питання Сирії, України та озброєння.

Vietnam Apec-Gipfel US-Präsident Donald Trump und Wladimir Putin

Кремль заявив про підготовку зустрічі Путіна та Трампа 27.06.2018

Президент Росії Володимир Путін зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом, заявили в Москві. Точне місце та дата зустрічі поки невідомі.

Symbolbild Russland-USA - Matruschkas von Trump und Putin

Держсекретар США: Компроміси з Росією можуть повернути її до G7 28.06.2018

Білий дім готовий повернути Росію на міжнародну арену, заявив держсеркретар США Майк Помео. У Вашингтоні та Москві готуються до зустрічі президентів Трампа і Путіна. Серед тем саміту будуть, зокрема, Сирія та Україна.

Докладно

Посуха

Через посуху в ФРН побільшало виявлених у водоймах бомб

Спад рівня води оголив не лише дно водойм, а й боєприпаси часів Другої світової війни. 

Севастополь

Reuters: Крим залишила остання західна мережа готелів

Американська Best Western Hotels & Resorts розірвала договір про франшизу із севастопольським готелем. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  