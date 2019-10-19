Росія проти України та інші заборони Євро-2020

"Я вчора якраз це й робив, - так відповів тренер футбольної збірної Німеччини Йоахім Лев (Joachim Löw) на питання журналістів про те, чого він очікує від майбутнього жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи. - Спеціалісти допомогли мені в цьому разібратися".

І справді: без допомоги спеціалістів зрозуміти, хто з ким може потрапити в одну групу фінального турніру Євро-2020, неможливо. Ніколи ще жеребкування чемпіонату Європи, яке цього разу відбудеться 30 листопада в Бухаресті, не було таким складним та заплутаним. Одна з причин - особливий формат Євро-2020. Матчі відбудуться в різних країнах. Семеро з дванадцяти "господарів" турніру вже пройшли до його фінальної частини. Ще чотири команди можуть потрапити туди за результатами плей-офф Ліги націй. Тільки збірна Азербайджану вже точно не потрапляє у фінальну частину, тож не гратиме вдома, в Баку.

Росія та Україна одна з одною не гратимуть

Та ще більше ускладнює жеребкування те, що Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оголосила деякі ігри забороненими. Дослівно це зветься "prohibited teams clashes" - "заборонені зіткнення команд". Тобто низку країн, між якими склалися недружні відносини, УЕФА вирішила розвести, щоб уникнути скандалів та зіткнень вболівальників, тож вони принаймні на груповому етапі не гратимуть одна з одною.

Це, зокрема, стосується команд Росії та України - через збройний конфлікт на Донбасі. Якщо за результатами стикових матчів у Лізі націй до фінальної частини Євро-2020 пройдуть також Косово, Сербія чи Боснія та Герцеговина, кількість "заборонених ігор" збільшиться. Загалом у цьому своєрідному чорному списку, складеному виконкомом УЄФА, шість можливих пар: Україна - Росія, Росія - Косово, Косово - Сербія, Косово - Боснія та Герцеговина, Вірменія - Азербайджан, Іспанія - Гібралтар.

Критики такого підходу вважають, що такі виключення порушують принцип справедливого спортивного змагання. Крім того, заборони можуть - принаймні теоретично - призвести до асбурдних ситуацій. Що, наприклад, робити, якщо українська та російська команди зійдуться в фіналі якогось з європейських футбольних турнірів?

Футбол і політика

Запроваджуючи такі заборони, УЄФА йде проти одного зі своїх основоположних принципів - розділяти футбол та політику, кажуть критики. В УЄФА заперечують, вказуючи, що керують тут не політичними, а прагматичними міркуваннями: безпека футболістів, вболівальників, суддів тут найголовніша.

До речі, для того, щоб оголосити якісь ігри "забороненими", є й формальні критерії. Вони були вироблені п'ять років тому, коли йшла дискусія, чи включати до такого списку пару Сербія - Албанія. Перед прийняттям рішення виконком УЄФА повинен ствердно відповісти на три питання. Чи є між цими країнами кормальні дипломатичні відносини? Чи є збройний конфлікт? Чи зверталася хоча б одна з цих двох країн до УЄФА з проханням не грати з іншою збірною?

Звісно, цей "чорний список" змінюється. Колись, наприклад, у ньому була пара Росія - Грузія, проте відносини між цими країнми більш-менш нормалізувалися, і тепер російська та грузинська збірні можуть грати одна з одною.