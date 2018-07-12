Росія продовжила продовольче ембарго до кінця 2019 року

Росія продовжила продовольче ембарго до 31 грудня 2019 року. Президент Росії Володимир Путін у четвер, 12 липня, підписав відповідний указ, який розміщено на російському офіційному порталі правової інформації. Уряду РФ доручено за необхідності вносити пропозиції про зміну терміну дії окремих обмежень.

Продовольче ембарго з боку Росії було запроваджено 6 серпня 2014 року проти країн, які ініціювали або підтримали антиросійські санкції. Спочатку воно діяло щодо продуктів з США, ЄС, Австралії, Норвегії та Канади. З 13 серпня 2015 року до списку цих країн було включено Албанію, Чорногорію, Ісландію та Ліхтенштейн, які приєдналися до санкцій щодо Росії через її агресію в Україні. З 1 січня 2016 року до списку включили і Україну. Заборону кілька разів продовжували - чинні так звані "контрсанкції" Москви діяли до кінця 2018 року.

Під заборону потрапили м'ясо та м'ясна продукція, молоко і молочна продукція, риба та рибна продукція, овочі і фрукти. З 1 листопада 2016 року продовольче ембарго було розповсюджено на сіль. З 27 жовтня 2017 року під заборону потрапили живі свині, поставки свіжих, охолоджених або заморожених харчових субпродуктів сільськогосподарської худоби за деякими винятками, повідомляє агентство "Інтерфакс".