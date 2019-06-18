Росія продовжила контрсанкції щодо ЄС

Президент Росії Володимир Путін продовжив із 1 січня до кінця 2020 року спеціальні економічні заходи, запроваджені відносно продукції з країн, які підтримали антиросійські санкції. Відповідний указ Путін підписав у понеділок, 24 червня. Документ про продовження продовольчого ембарго набув чинності у той же день.

Нагадаємо, продовольче ембарго у серпні 2014 року було накладене на низку товарів США, ЄС, Австралії, Норвегії та Канади як країн, що ввели або підтримали антиросійські санкції. У серпні 2015 року до списку цих країн додали Албанію, Чорногорію, Ісландію, Ліхтенштейн і з 1 січня 2016 року - Україну.

Заборона продовжується Москвою щороку. Під заборону потрапили м'ясо та м'ясна продукція, молоко і молочна продукція, риба та рибна продукція, овочі та фрукти. З 27 жовтня 2017 року забороняється ввозити до РФ живих свиней, за винятком чистопородних племінних тварин, а також постачати субпродукти і жир тварин, тваринного масла.

З 6 серпня 2015 року, відповідно до указу президента РФ, продукція із "санкційних" країн підлягає знищенню.

Як повідомлялось, 24 червня Путін також підписав указ, яким змінюються правила транзиту українських товарів через Росію.

Санкції щодо Росії були запроваджені низкою держав, серед яких США та члени ЄС, через анексію українського півострова Крим у березні 2014 року, а також агресію на українському Донбасі. 20 червня на саміті ЄС в Брюсселі було домовлено про продовження на пів року економічних санкцій щодо РФ "через недостатню реалізацію мінських домовленостей".