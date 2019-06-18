 Росія продовжила контрсанкції щодо ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.06.2019

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Новини

Росія продовжила контрсанкції щодо ЄС

Продовольче ембарго щодо ЄС було накладене Росією у 2014 році. Тепер спеціальні економічні заходи подовжили до 2021 року.

В російському супермаркеті західних продуктів немає

В російському супермаркеті західних продуктів немає

Президент Росії Володимир Путін продовжив із 1 січня до кінця 2020 року спеціальні економічні заходи, запроваджені відносно продукції з країн, які підтримали антиросійські санкції. Відповідний указ Путін підписав у понеділок, 24 червня. Документ про продовження продовольчого ембарго набув чинності у той же день.

Нагадаємо, продовольче ембарго у серпні 2014 року було накладене на низку товарів США, ЄС, Австралії, Норвегії та Канади як країн, що ввели або підтримали антиросійські санкції. У серпні 2015 року до списку цих країн додали Албанію, Чорногорію, Ісландію, Ліхтенштейн і з 1 січня 2016 року - Україну.

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Вже упродовж найближчих тижнів Євросоюз може ухвалити нові санкції проти Росії, повідомила голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні. (18.02.2019)

На саміті лідери ЄС одноголосно вирішили подовжити чинні економічні санкції щодо Росії. Причина - "нульовий прогрес" в імплементації мінських домовленостей для залагодження конфлікту на Донбасі. (13.12.2018)

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Заборона продовжується Москвою щороку. Під заборону потрапили м'ясо та м'ясна продукція, молоко і молочна продукція, риба та рибна продукція, овочі та фрукти. З 27 жовтня 2017 року забороняється ввозити до РФ живих свиней, за винятком чистопородних племінних тварин, а також постачати субпродукти і жир тварин, тваринного масла.

З 6 серпня 2015 року, відповідно до указу президента РФ, продукція із "санкційних" країн підлягає знищенню.

Як повідомлялось, 24 червня Путін також підписав указ, яким змінюються правила транзиту українських товарів через Росію.

Санкції щодо Росії були запроваджені низкою держав, серед яких США та члени ЄС, через анексію українського півострова Крим у березні 2014 року, а також агресію на українському Донбасі. 20 червня на саміті ЄС в Брюсселі було домовлено про продовження на пів року економічних санкцій щодо РФ "через недостатню реалізацію мінських домовленостей".

  • Контроль на кордоні в лондонському аеропорту Хітроу

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Заборона на в'їзд та замороження активів

    У березні 2014 року США та ЄС запровадили санкції щодо російських високопосадовців, депутатів Держдуми та підприємців. Їм заборонили в'їзд, а їхні американські та європейські активи заморозили. До санкційних списків, які в подальшому неодноразово розширювалися, потрапили спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко, депутат Держдуми Леонід Слуцький і радник російського президента Сергій Глазьєв.

  • Офіс компанії Роснефть в Москві та частина Кремлівської стіни

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Секторальні санкції

    16 липня 2014 року США запровадили санкції щодо компаній "Роснефть" і "Новатек", а також "Газпромбанку" і державної корпорації "Внешэкономбанк". Вони не можуть отримувати в США боргове фінансування на термін понад 90 днів. З "Внешэкономбанком" і "Газпромбанком" заборонено проводити транзакції. Згодом до цього списку додали "Банк Москвы", ВТБ, "Россельхозбанк" і Об'єднану суднобудівну корпорацію.

  • Віхд до філіалу Сбербанку в Москві

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    ЄС пішов за прикладом США

    Кілька тижнів потому секторальні санкції щодо Росії запровадив і Євросоюз. Вони поширилися на п'ять найбільших російських банків: "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" і ВЭБ, яким був обмежений доступ до ринків капіталу ЄС. Пізніше такі ж обмеження Брюссель запровадив щодо трьох нафтових компаній - "Роснефть", "Транснефть" і "Газпром нефть" - і трьох оборонних підприємств РФ.

  • Нафтовидобувна платформа Приразломная

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Російська нафтова галузь під санкціями

    Санкції щодо російської нафтової галузі запровадили і США, і ЄС, обмеживши роботу своїх компаній в російській Арктиці. Брюссель також заборонив поставки до Росії високотехнологічного обладнання для нафтової галузі у відповідь на дії РФ в Україні.

  • Міністр промисловості та торгівлі РФ Денис Мантуров тримає автомат, який вироблений концерном Калашников

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    ВПК під прицілом

    До санкцій в галузі ВПК належать запроваджена Євросоюзом заборона на торгівлю з Росією зброєю і заборона на експорт до неї товарів подвійного призначення для оборонного сектора. США, своєю чергою, запровадили штрафні заходи проти 11 виробників електроніки, яка може бути використана для потреб військової промисловості. Обґрунтування санкцій - війна на Донбасі та анексія Криму.

  • Штаб-квартира ФСБ РФ на Луб'янці в Москві

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Санкції щодо спецслужб

    У грудні 2016 року США запровадили санкції у зв'язку з можливими кібератаками з боку російських хакерів під час американської президентської виборчої кампанії. Цього разу до "чорного списку" потрапили зовнішня і внутрішня спецслужби країни - Головне розвідувальне управління (ГРУ) і Федеральна служба безпеки (ФСБ).

  • Підприємець Олег Дерипаска та президент РФ Володимир Путін

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    США покарали російських олігархів

    У квітні 2018 американський мінфін вперше завдав удару по російських приватних компаніях. Він запровадив санкції щодо 24 російських бізнесменів з опублікованої раніше так званої "Кремлівської доповіді". Серед них опинилися такі впливові олігархи, як Олег Дерипаска та Віктор Вексельберг. Активи їхніх компаній на території США заморожені, а американцям заборонено вести з ними бізнес.

  • Британські військові в масках та захисних костюмах

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Санкції за отруєння Скрипалів

    27 серпня 2018 року набули чинності нові санкції США за застосування Росією хімічної зброї. Ці штрафні заходи включають заборону на продаж Росії озброєнь та іншої оборонної продукції, відмова у доступі до американських товарів і технологій, які особливо важливі з точки зору національної безпеки, а також у наданні кредитів уряду США, кредитних гарантій та іншої фінансової підтримки.

    Автор: Ірина Філатова, Азад Сафаров


DW.COM

Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

Галерея DW про те, які американські та европейські санкції були запроваджені щодо Росії за останні чотири роки. (28.08.2018)  

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