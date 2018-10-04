 Росія продасть Індії ракетні системи С-400 на п′ять мільярдів доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.10.2018

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Новини

Росія продасть Індії ракетні системи С-400 на п'ять мільярдів доларів

Індія купує у Росії п'ять полків зенітно ракетних систем С-400. Сума угоди складає п'ять мільярдів доларів.

Російські ЗРС С-400 Тріумф

Російські ЗРС С-400 "Тріумф"

Росія поставить Індії зенітні ракетні системи (ЗРС) С-400 "Тріумф". Відповідний контракт на поставку п'яти полків ЗРС був підписаний сторонами у п'ятницю, 5 жовтня, під час візиту президента Росії Володимира Путіна у Делі, повідомив його речник Дмитро Пєсков, інформує агенція "Інтерфакс". Раніше у Кремлі повідомляли, що сума угоди на купівлю С-400 перевищує п'ять мільярдів доларів.

DW.COM

На тлі загострення конфлікту з Вашингтоном Реджеп Таїп Ердоган досі планує купувати у Росії ЗРК С-400, а у США - винищувачі F-35. Якщо Штати відмовляться, то Туреччина знайде іншого постачальника. (31.08.2018)

Російські військові розгорнули в анексованому Росією Криму другий дивізіон зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф". ЗРК розташували поблизу Севастополя. (13.01.2018)

Після переговорів із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді Володимир Путін повідомив, що вони обговорили питання військово-технічного співробітництва між двома країнами.

ЗРС дальньої дії С-400 "Тріумф" призначена для ураження літаків стратегічної і тактичної авіації, балістичних ракет, гіперзвукових цілей та інших засобів повітряного нападу в умовах радіоелектронного та інших видів протидії.

Система здатна на відстані до 400 кілометрів вражати аеродинамічні цілі, а також на відстані до 60 кілометрів - балістичні цілі, що летять зі швидкістю до 4,8 кілометра на секунду на висотах від кількох метрів до кількох десятків кілометрів.

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