Росія продасть Індії ракетні системи С-400 на п'ять мільярдів доларів

Росія поставить Індії зенітні ракетні системи (ЗРС) С-400 "Тріумф". Відповідний контракт на поставку п'яти полків ЗРС був підписаний сторонами у п'ятницю, 5 жовтня, під час візиту президента Росії Володимира Путіна у Делі, повідомив його речник Дмитро Пєсков, інформує агенція "Інтерфакс". Раніше у Кремлі повідомляли, що сума угоди на купівлю С-400 перевищує п'ять мільярдів доларів.

Після переговорів із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді Володимир Путін повідомив, що вони обговорили питання військово-технічного співробітництва між двома країнами.

ЗРС дальньої дії С-400 "Тріумф" призначена для ураження літаків стратегічної і тактичної авіації, балістичних ракет, гіперзвукових цілей та інших засобів повітряного нападу в умовах радіоелектронного та інших видів протидії.

Система здатна на відстані до 400 кілометрів вражати аеродинамічні цілі, а також на відстані до 60 кілометрів - балістичні цілі, що летять зі швидкістю до 4,8 кілометра на секунду на висотах від кількох метрів до кількох десятків кілометрів.