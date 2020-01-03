Росія припинила постачати нафту на білоруські НПЗ

Білоруський концерн "Білнафтохім" повідомив про зупинку поставок нафти від російських нафтових компаній з 1 січня 2020 року. Про це у пресслужбі концерну заявили інформаційному агентству "Інтерфакс-Захід".

"Постачання нафти з Росії зупинилися, нині триває активна робота з укладення контрактів на січень", - зазначається у повідомленні.

У пресслужбі додали, що білоруські нафтопереробні заводи (НПЗ) продовжують роботу на накопичених у грудні залишках сировини. Ця робота продовжується на завантаженні, зниженому до мінімального технологічного рівня, зазначили у "Білнафтохімі".

У концерні також працюють над організацією постачань нафти з альтернативних російським джерел "за всіма напрямками". При цьому на підприємствах зазначають, що поточні запаси нафтової сировини дають змогу зберегти завантаження НПЗ на технологічно прийнятному рівні до середини січня.

Водночас найбільший білоруський оператор АЗС, державна компанія "Білорусьнафта" заявляє, що припинення постачань з РФ не призведе до дефіциту палива у країні. У компанії зазначили, що зараз усі заправки працюють у штатному режимі, а компанія має запаси усіх видів палива, яких має вистачити на 10 днів.

До проблем із постачанням нафти призвів той факт, що білоруські нафтопереробні заводи не змогли наприкінці 2019 року укласти зі своїми російськими партнерами нові контракти на постачання нафти з 1 січня. Президент Білорусі Олександр Лукашенко неодноразово намагався домовитися з російським колегою Володимиром Путіним про підписання нових угод, втім безуспішно.

Білорусь є вкрай залежною від російської нафти, повідомляє інформаційна агенція AFP. Країна щороку імпортує близько 24 мільйонів тонн нафти з РФ. При цьому шість мільйонів тонн використовуються для задоволення власних потреб, а решта постачається далі, передусім до Європи.

У квітні 2019 року Білорусь зазнала багатомільйонних збитків через забруднену нафту, яка з РФ потрапила в нафтопровід "Дружба"

У російському операторі трубопроводів "Транснефть" 3 січня повідомили, що припинення постачань на білоруські НПЗ не вплинуло на транзит російської нафти до Європи.

Інформагенція "Українські новини" повідомляє, що зупинка експорту російської нафти до Білорусі не вплине на український ринок нафтопродуктів, прощо повідомив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн. За його словами, такі збої в постачаннях нафти до Білорусі відбуваються не вперше, а у сторін залишається достатньо часу для укладення нових домовленостей.

У квітні цього року Росія почала транспортувати через нафтопровід "Дружба" на території Білорусі забруднену нафту, через що країни ЄС припинили постачання нафти цим нафтопроводом. Лукашенко оцінив втрати Білорусі від забруднення нафти у сотні мільйонів доларів.