Росія представила результати свого розслідування збиття літака MH17

Міністерство оборони Росії вважає, що ракета зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) "Бук", котра 2014 року збила малайзійський Boeing-777 рейсу MH17, з 1986 року перебувала в Україні. Про це в понеділок, 17 вересня, заявив начальник головного ракетно-артилерійського управління міноборони РФ Микола Паршин, цитує агенція новин "Інтерфакс".

За даними представника російського оборонного відомства, цю ракету виробили 1986 року в місті Долгопрудний поблизу Москви. Одразу після випуску з заводу, ракету відправили до міста Теребовлі Тернопільської області до 223-ї зенітно-ракетної бригади, на озброєнні якої перебували ЗРК "Бук". "Після розпаду Радянського Союзу на територію Російської Федерації вона (бригада. - Ред.) не виводилася і була включена до складу Збройних сил України", - сказав Паршин, якого цитує "Інтерфакс".

Представник російського міноборони також запевнив, що бортовий номер ракети вдалося встановити завдяки брифінгу об'єднаної міжнародної слідчої групи, де продемонстрували фрагменти двигуна та сопла ракети ЗРК "Бук", що збила Boeing.

У Києві це назвали "фейком"

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Турчинов назвав "невдалим фейком" заяви російської сторони про те, що ця ракета належала українським військовим. Турчином також вказав на те, що саме російський "злочин" вже доведений як офіційним слідством, так і незалежними експертними групами.

Нагадаємо, 24 травня цього року об'єднана слідча група з розслідування катастрофи літака рейсу МН17 авіакомпанії Malaysian Airlines підтвердила, що літак було збито із зенітного ракетного комплексу "Бук", завезеного на контрольовану проросійськими сепаратистами територію Донбасу з Росії. Літак було збито 17 липня 2014 року. Внаслідок цього загинули всі 298 пасажирів та членів екіпажу.