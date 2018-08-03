 Росія показала фото Олега Сенцова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2018

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Новини

Росія показала фото Олега Сенцова

Фото Олега Сенцова, який голодує 88 днів, опублікувала омбудсменка РФ. За твердженням служби виконання покарань, український політв'язень - не в критичному стані.

Фото Сенцова - Москалькова показала свіжі фото Олега Сенцова

Знімок екрана сайту омбудсменки РФ зі світлиною Олега Сенцова

Уповноважена з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова показала фотографії Олега Сенцова, зроблені у четвер, 9 серпня, з його згоди. Вона також повідомила, що отримала від української колеги Людмили Денісової фотокопію рукописного письма режисера, в якому той пояснює свою відмову від направлення в лікарню, повідомляється на сайті омбудсмена РФ.

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В адміністрації Володимира Путіна отримали лист матері Олега Сенцова з проханням помилувати українського політв'язня. Водночас керівник служби виконання покарань РФ обіцяє не дати Сенцову померти. (09.08.2018)

У листі двоюрідній сестрі політв'язень Олег Сенцов, який голодує у в'язниці в Росії, написав, що майже не встає та не отримує ніяких листів з волі. Він відмовився від переведення до цивільної лікарні. (08.08.2018)

Водночас служба виконання покарань РФ надала Москальковій довідку щодо стану здоров'я Сенцова. У відомстві запевняють, що "нині стан засудженого Олега Сенцова не можна назвати критичним".

В інтерв'ю DW адвокат політв'язня Дмитро Дінзе зазначив, що востаннє вони бачилися 7 серпня. "Фізичний стан Олега значно погіршився", - зазначив він. У Лабитнангі, де сидить український режисер, протягом двох тижнів стояла спека +40, яку той дуже погано переносить. "На тлі цього у Сенцова загострилося не лише його хронічне захворювання серця, а й додалися проблеми з нирками і печінкою", - додав захисник.

Як відомо, Сенцов проводить голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів у Росії вже 88 днів. За цей час він втратив близько 30 кілограмів і важить зараз близько 70 кілограмів.

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Сенцов голодує 88 днів: стан катастрофічний, обмін не розглядається

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Сенцов голодує 88 днів: стан катастрофічний, обмін не розглядається  

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