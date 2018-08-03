Росія показала фото Олега Сенцова

Уповноважена з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова показала фотографії Олега Сенцова, зроблені у четвер, 9 серпня, з його згоди. Вона також повідомила, що отримала від української колеги Людмили Денісової фотокопію рукописного письма режисера, в якому той пояснює свою відмову від направлення в лікарню, повідомляється на сайті омбудсмена РФ.

Водночас служба виконання покарань РФ надала Москальковій довідку щодо стану здоров'я Сенцова. У відомстві запевняють, що "нині стан засудженого Олега Сенцова не можна назвати критичним".

В інтерв'ю DW адвокат політв'язня Дмитро Дінзе зазначив, що востаннє вони бачилися 7 серпня. "Фізичний стан Олега значно погіршився", - зазначив він. У Лабитнангі, де сидить український режисер, протягом двох тижнів стояла спека +40, яку той дуже погано переносить. "На тлі цього у Сенцова загострилося не лише його хронічне захворювання серця, а й додалися проблеми з нирками і печінкою", - додав захисник.

Як відомо, Сенцов проводить голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів у Росії вже 88 днів. За цей час він втратив близько 30 кілограмів і важить зараз близько 70 кілограмів.