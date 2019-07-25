 Росія погрожує Україні наслідками за захоплення танкера | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2019

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Новини

Росія погрожує Україні наслідками за захоплення танкера

У російському МЗС заявили, що наразі з'ясовують обставини затримання СБУ танкера з РФ, та пригрозили Києву наслідками. У Держдумі інцидент вже назвали "державим піратством" з боку Києва.

Російський тенкер блокує прохід під Керченським мостом, 25 листопада 2018 року

Російський тенкер блокує прохід під Керченським мостом, 25 листопада 2018 року

Росія у четвер, 25 липня, відреагувала на затримання Україною російського танкера, яке мало місце раніше цього дня. "З'ясовуємо обставини того, що сталося, для вжиття адекватних заходів. Якщо йдеться про захоплення росіян у заручники, це буде кваліфіковано як найгрубіше порушення міжнародного права, і наслідки не примусять себе довго чекати", - цитує заяву міністерства закордонних справ Росії агенція "Інтерфакс".

При цьому джерело російської агенції РИА "Новости" У МЗС РФ заявило, що "Україна повинна подумати про наслідки", до яких може призвести "захоплення танкера"

У той же час на ситуацію відреагували також російські політики, зокрема, голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький назвав затримання російського танкера "актом державного піратства" і закинув Україні "неправомірний і незаконний тиск на слідство" у справі українських моряків, написав він у своєму Twitter.

DW.COM

Визнання Керченської протоки міжнародною допоможе уникнути спекуляцій із боку Москви, заявила заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль. (28.05.2019)

Затримане російське транспортне судно блокувало українські військові кораблі під час інциденту в Керченській протоці, стверджують у СБУ. (25.07.2019)

Нагадаємо, раніше в четвер Служба безпеки України заявила про затримання спільно з військовою прокуратурою російського танкера NEYMA, який, як стверджують у спецслужбі, блокував українські військові кораблі у Керченській протоці наприкінці листопада 2018 року.

За даними відомства, напередодні, за інформацією українських прикордонників, у порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер NIKA SPIRIT. Згідно з даними міжнародної інформаційної системи EQUASIS, це судно було ідентифіковано як вже відомий танкер NEYMA, що був використаний для перекриття Керченської протоки в листопаді 2018 року. Слідство встановило, що російські власники змінили назву танкеру NEYMA на NIKA SPIRIT з метою приховання причетності до інциденту.

Як повідомлялося, під час інциденту в Керченській протоці російські військові захопили кілька українських військових суден разом з екіпажами. Захоплені моряки, яких РФ звинувачує у нелегальному перетині кордону і тримає під вартою, оголосили себе військовополененими. У травні 2019 року Міжнародний трибунал із морського права зобов'язав Росію негайно звільнити три українських військово-морських кораблі і 24 моряків. Росія виконати це рішення відмовилася. 

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