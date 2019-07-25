Росія погрожує Україні наслідками за захоплення танкера

Росія у четвер, 25 липня, відреагувала на затримання Україною російського танкера, яке мало місце раніше цього дня. "З'ясовуємо обставини того, що сталося, для вжиття адекватних заходів. Якщо йдеться про захоплення росіян у заручники, це буде кваліфіковано як найгрубіше порушення міжнародного права, і наслідки не примусять себе довго чекати", - цитує заяву міністерства закордонних справ Росії агенція "Інтерфакс".

При цьому джерело російської агенції РИА "Новости" У МЗС РФ заявило, що "Україна повинна подумати про наслідки", до яких може призвести "захоплення танкера"

У той же час на ситуацію відреагували також російські політики, зокрема, голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький назвав затримання російського танкера "актом державного піратства" і закинув Україні "неправомірний і незаконний тиск на слідство" у справі українських моряків, написав він у своєму Twitter.

Нагадаємо, раніше в четвер Служба безпеки України заявила про затримання спільно з військовою прокуратурою російського танкера NEYMA, який, як стверджують у спецслужбі, блокував українські військові кораблі у Керченській протоці наприкінці листопада 2018 року.

За даними відомства, напередодні, за інформацією українських прикордонників, у порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер NIKA SPIRIT. Згідно з даними міжнародної інформаційної системи EQUASIS, це судно було ідентифіковано як вже відомий танкер NEYMA, що був використаний для перекриття Керченської протоки в листопаді 2018 року. Слідство встановило, що російські власники змінили назву танкеру NEYMA на NIKA SPIRIT з метою приховання причетності до інциденту.

Як повідомлялося, під час інциденту в Керченській протоці російські військові захопили кілька українських військових суден разом з екіпажами. Захоплені моряки, яких РФ звинувачує у нелегальному перетині кордону і тримає під вартою, оголосили себе військовополененими. У травні 2019 року Міжнародний трибунал із морського права зобов'язав Росію негайно звільнити три українських військово-морських кораблі і 24 моряків. Росія виконати це рішення відмовилася.