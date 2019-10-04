 Росія поверне українські кораблі найближчим часом - Пристайко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.10.2019

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Росія поверне українські кораблі найближчим часом - Пристайко

Голова МЗС України Вадим Пристайко впевнений, що Росія поверне захоплені в Керченській протоці українські кораблі вже найближчим часом.

Українські військові кораблі, захоплені РФ біля Керченської протоки

Українські військові кораблі, захоплені РФ біля Керченської протоки (фото з архіву)

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Російська Федерація найближчим часом поверне кораблі ВМС України, що були захоплені російською стороною поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року. Про це Пристайко заявив в ефірі "Радіо Свобода" в четвер, 10 жовтня.

"Ми зараз на фінальному етапі передачі цих кораблів. Вони будуть повернуті найближчим часом", - зазначив міністр, за словами якого технічні питання зараз обговорюються військово-морським командуванням. Він також зазначив, що Україна вже заявила російській стороні, що готова забрати кораблі після повідомлення часту та місця, де вони будуть знаходитися.

"Ми хочемо подивитися, в якому стані ці кораблі нам передані, чи залишилися на них, наприклад, відмітки від пострілів, які були зроблені по наших кораблях", - зазначив Пристайко. Втім, на його думку, слідів російської агресії на момент передачі на кораблях вже не буде.

DW.COM

Також міністр зазначив, що не визнає виконання російською стороною повернення моряків, адже воно відбулося не у відповідності до рішення суду. "Вони мали бути повернені давно-давно без всякої видачі нами бажаних російською стороною (людей. - Ред.). Але, на жаль, так сталося, ми не могли чекати, поки наші люди будуть сидіти по російських в’язницях, і чекати, поки Росія виконає рішення Міжнародного трибуналу", - сказав Пристайко.

Нагадаємо, що 3 жовтня Пристайко анонсував новий, "ще більш масштабний обмін" утримуваними особами між Києвом та Москвою. Однак тоді міністр не повідомив жодних подробиць майбутнього обміну.

На наступний день речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтвердив роботу з підготовки до обміну між Україною та РФ. При цьому Пєсков наголосив, що такий обмін варто було би провести за формулою "всіх на всіх".

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