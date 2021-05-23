Росія планує постачати газ в Європу через Україну після завершення договору

Москва планує і надалі постачати газ в Європу транзитом через територію України, заявив у вівторок, 1 червня, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Він зазначив, що "Росія і Україна мають договір про транзит газу в Європу, цей договір залишиться в силі на весь період його дії". "Але навіть після завершення терміну дії цього договору Росія не має наміру відмовлятися від українського транзиту", - заявив Пєсков. Договір на транзит російського газу через Україну чинний до 2024 року.

Речник російського президента також зазначив, що Москва вітає намір Вашингтона відмовитися від запровадження санкцій проти газопроводу "Північний потік-2". "Президенту Путіну відомо про ці заяви з Вашингтона, і російська сторона ці заяви вітає", - сказав Пєсков

За його словами, "президент Путін виходить з того, що в подальшому обсяги газу, що поставляється в Європу, будуть збільшуватися, і український транзит може бути затребуваний". "Разом з тим Путін кожен раз підкреслює, що це питання, яке носить виключно економічний і комерційний характер, і він повинен відповідати вимогам ринку. Що стосується України, то як власник ГТС вона повинна забезпечувати нормальний технічний стан системи", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, що підписаний в кінці 2019 року контракт між українською державною компанією "Нафтогаз" та російським "Газпромом" розрахований на п'ять років. Він передбачає мінімальний обсяг транспортування російського газу територією України: у 2020 році 65 мільярдів кубометрів газу і по 40 мільярдів кубометрів у наступні чотири роки. Зменшення цих обсягів пов'язане з тим, що "Газпром" сподівався до 2020 року закінчити будівництво "Північного потоку-2".