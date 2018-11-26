 Росія перекидає до Криму додатковий дивізіон С-400 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.11.2018

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Новини

Росія перекидає до Криму додатковий дивізіон С-400

Після загострення відносин з Україною міністерство оборони РФ відправляє на Кримський півострів додатковий дивізіон зенитно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф".

Дивізіон ЗРС С-400 Тріумф збройних сил РФ у Феодосії

Дивізіон ЗРС С-400 "Тріумф" збройних сил РФ у Феодосії

У середу, 28 листопада, представник Південного військового округу РФ полковник Вадим Астаф'єв заявив про посилення протиповітряної оборони Криму додатковою зенітно-ракетною системою. Як повідомляє агентство "Інтерфакс АВН", дивізіон ЗРС С-400 "Тріумф" пройшов попереднє випробування на полігоні Астраханської області РФ та заступає на бойове чергування в Криму.

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За даними військового агентства, це вже четвертий дивізіон ЗРС збройних сил Росії, дислокований на анексованому Кримському півострові. Зенитно-ракетні системи серії С-400 "Тріумф" виробництва концерну "Алмаз-Антей" призначені для ураження засобів повітряного нападу та наземних об’єктів на відстані до 400 кілометрів і на висоті до 30 кілометрів.

Як повідомив 26 листопада представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Вадим Скібіцький, вздовж кордону України зосереджено близько 500 бойових літаків тактичної авіації та до 340 вертольотів армійської авіації РФ. Зі слів Скібіцького, загальна кількість військових збройних сил РФ на території Криму становить 31 500 військовослужбовців. 

Нагадаємо, що 26 листопада Верховна Рада затвердила запровадження воєнного стану на 30 діб. Приводом до цього стали події 25 листопада, коли рейдовий буксир "Яни Капу" і катери "Бердянськ" та "Нікополь" Військово-морських сил України, а українські моряки були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки.

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