Росія передасть захоплені українські кораблі 18 листопада

Росія передасть Україні захоплені майже рік тому військові кораблі 18 листопада. Про це агентству "Інтерфакс" у неділю, 17 листопада, повідомили в пресслужбі Прикордонного управління ФСБ Росії в анексованому Криму. У пресслужбі зазначили, що "відповідно до досягнутих з українською стороною домовленостей, три українських судна - буксир "Яни Капу" та малі броньовані артилерійські катери "Нікополь" і "Бердянськ" - переправляють з порту Керч до узгодженого місця передання українській стороні, яке відбудеться 18 листопада".

Джерело "Інтерфаксу" в анексованому Криму, знайоме із ситуацією, згодом повідомило, що "місце і час узгоджені", та додало, що передача кораблів відбудеться "не в Азовському морі".

Раніше повідомлялося, що захоплені Росією українські військові катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу", в супроводі російської берегової охорони 17 листопада почали рух Керченською протокою у напрямку Чорного моря. Передача кораблів нібито має відбутися у нейтральних водах. Із посиланням на міжнародну базу відстеження руху суден Marine Traffic проект "Крим. Реалії" також повідомляв, що українські буксири "Сапфір", "Титан" і "Гайдамака" перебувають у Чорному морі біля берегів Криму, рухаючись, ймовірно, аби забрати захоплені Росією українські військові кораблі і супроводити їх у порт.

Події в Керченській протоці

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники захопили в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також заарештували 24 моряків. ФСБ Росії порушила кримінальну справу та висунула усім українським морякам обвинувачення в незаконному перетині кордону. Моряки заявили, що вважають себе військовополоненими.

ЄС і США запровадили санкції щодо РФ за інцидент у Керченській протоці. А Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня за клопотанням України зобов'язав Росію протягом місяця звільнити моряків і повернути захоплені кораблі. У вересні Москва частково виконала цю вимогу: моряки повернулися на батьківщину в рамках узгодженого Росією і Україною обміну утримуваних осіб.

4 листопада цього року міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Російська Федерація поверне кораблі ВМС України, захоплені російською стороною поблизу Керченської протоки. 16 листопада російське видання "Коммерсант" повідомило, що найближчим часом кораблі передадуть Україні.