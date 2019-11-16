 Росія передасть захоплені українські кораблі 18 листопада | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Росія передасть захоплені українські кораблі 18 листопада

У Прикордонному управлінні ФСБ Росії в анексованому Криму підтвердили домовленість щодо передачі захоплених кораблів Україні 18 листопада. За словами джерела "Інтерфаксу", передача відбудеться "не в Азовському морі".

Судно російської берегової охорони буксирує український військовий корабель поблизу Керченського мосту

Судно російської берегової охорони буксирує український військовий корабель поблизу Керченського мосту

Росія передасть Україні захоплені майже рік тому військові кораблі 18 листопада. Про це агентству "Інтерфакс" у неділю, 17 листопада, повідомили в пресслужбі Прикордонного управління ФСБ Росії в анексованому Криму. У пресслужбі зазначили, що "відповідно до досягнутих з українською стороною домовленостей, три українських судна - буксир "Яни Капу" та малі броньовані артилерійські катери "Нікополь" і "Бердянськ" - переправляють з порту Керч до узгодженого місця передання українській стороні, яке відбудеться 18 листопада".

Джерело "Інтерфаксу" в анексованому Криму, знайоме із ситуацією, згодом повідомило, що "місце і час узгоджені", та додало, що передача кораблів відбудеться "не в Азовському морі".

Раніше повідомлялося, що захоплені Росією українські військові катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу", в супроводі російської берегової охорони 17 листопада почали рух Керченською протокою у напрямку Чорного моря. Передача кораблів нібито має відбутися у нейтральних водах. Із посиланням на міжнародну базу відстеження руху суден Marine Traffic проект "Крим. Реалії" також повідомляв, що українські буксири "Сапфір", "Титан" і "Гайдамака" перебувають у Чорному морі біля берегів Криму, рухаючись, ймовірно, аби забрати захоплені Росією українські військові кораблі і супроводити їх у порт.

Події в Керченській протоці

DW.COM

Переговори про повернення кораблів перебувають на фінальній стадії, повідомляє "Комерсант". Передача трьох суден повинна відбутися ще до саміту "нормандської четвірки", запланованого на 9 грудня. (16.11.2019)

Адвокат українських моряків Микола Полозов в інтерв'ю DW про те, чи може затримання російського танкера в Ізмаїлі змінити хід переговорів щодо звільнення утримуваних у РФ українців. (25.07.2019)

Голова МЗС України Вадим Пристайко впевнений, що Росія поверне захоплені в Керченській протоці українські кораблі вже найближчим часом. (11.10.2019)

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники захопили в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також заарештували 24 моряків. ФСБ Росії порушила кримінальну справу та висунула усім українським морякам обвинувачення в незаконному перетині кордону. Моряки заявили, що вважають себе військовополоненими.

ЄС і США запровадили санкції щодо РФ за інцидент у Керченській протоці. А Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня за клопотанням України зобов'язав Росію протягом місяця звільнити моряків і повернути захоплені кораблі. У вересні Москва частково виконала цю вимогу: моряки повернулися на батьківщину в рамках узгодженого Росією і Україною обміну утримуваних осіб.

4 листопада цього року міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Російська Федерація поверне кораблі ВМС України, захоплені російською стороною поблизу Керченської протоки. 16 листопада російське видання "Коммерсант" повідомило, що найближчим часом  кораблі передадуть Україні.

Дивитись відео 01:35

Войтенко: "Україна мала повне право на прохід своїх кораблів через Керченську протоку" (26.11.2018)

 

Аудіо й відео до теми

Войтенко: "Україна мала повне право на прохід своїх кораблів через Керченську протоку" (26.11.2018)  

Також за темою

Russland Ukraine Krim Konflikt

Росія поверне Україні кораблі, захоплені в Керченській протоці - ЗМІ 16.11.2019

Переговори про повернення кораблів перебувають на фінальній стадії, повідомляє "Комерсант". Передача трьох суден повинна відбутися ще до саміту "нормандської четвірки", запланованого на 9 грудня.

Konflikt zwischen Russland und der Ukraine

Росія поверне українські кораблі найближчим часом - Пристайко 11.10.2019

Голова МЗС України Вадим Пристайко впевнений, що Росія поверне захоплені в Керченській протоці українські кораблі вже найближчим часом.

Ukraine Russland Konflikt Krim l Hafens im ukrainischen Mariupol am Asowschen Meer

СБУ затримала російський танкер 25.07.2019

Затримане російське транспортне судно блокувало українські військові кораблі під час інциденту в Керченській протоці, стверджують у СБУ.

Реклама

Докладно

Білорусь

Парламентські вибори в Білорусі: нудно і без інтриги

У Білорусі 17 листопада відбудуться вибори в парламент. Експерти бачать у них підготовку до президентських виборів.  

Завод Saudi Aramco

Saudi Aramco оголосила умови IPO

Державна саудівська нафтова компанія Saudi Aramco хоче продати 1,5 відсотка своїх акцій.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  