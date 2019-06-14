Росія передала Україні капітана рибальського судна Віктора Новицького

Росія передала звільненого раніше судом у Севастополі капітана рибальського судна "ЯМК-0041" Віктора Новицького Україні. Про це в суботу, 15 червня, повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського на сторінці в соціальній мережі Facebook.

Згідно з повідомленням пресслужби Зеленського, Новицького передали представнику уповноваженого з дотримання прав жителів АР Крим та Севастополя Ісмаїлу Халікову на контрольно-пропускному пункті "Каланчак".

Про прибуття Новинського на територію материкової України повідомила й уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй Facebook-сторінці. "Вже зараз він повернувся на материкову Україну", - написала Денісова.

Напередодні в анексованому Росією Криму відбулося засідання Балаклавського районного суду Севастополя в справі Новицького. Тоді ж судді ухвалили рішення накласти на Новицького штраф в розмірі 550 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та зняти всі обмеження на його пересування, нагадує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Новицького затримали 4 травня 2018 року працівники ФСБ РФ за звинуваченням у незаконному видобутку біологічних ресурсів. Проти нього було порушено кримінальну справу. З 11 травня до 1 листопада 2028 року він утримувався під вартою в Сімферопольському СІЗО.

Екіпаж судна "ЯМК-0041" залишив Крим восени минулого року в результаті обміну на моряків затриманого українськими прикордонниками в Азовському морі судна "Норд".

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Наслідки російської анексії для Криму Турбізнес зазнає збитків У сезон в Криму працюють всі пляжі, Росія дозволила ввозити сюди продукти з України. Жителі, зайняті в обслуговуванні, сподіваються, що життя увійде в звичне русло. Але потік туристів за три роки скоротився майже на третину. Залізничне сполучення перервано, а літати на відпочинок без особливого комфорту - дорого. Через санкції ЄС в порти Криму не заходять круїзні пароплави з іноземцями.

Наслідки російської анексії для Криму Золото кримських скіфів переїде в Київ Не повернуться до Криму скарби місцевих музеїв - сотні золотих прикрас і зброя. У грудні 2016- го суд в Нідерландах ухвалив передати Києву цю унікальну колекцію з 550 артефактів, яка в дні анексії Криму подорожувала виставками Європи. У судовій постанові сказано, що подальшу долю експонатів виставки "Крим. Золото і таємниці Чорного моря" вирішить український суд.

Наслідки російської анексії для Криму З паспортом Росії З часу анексії Криму місцеві жителі можуть купувати SIM-карти для мобільників тільки з паспортом РФ. Але з виданими на півострові документом не дають візу в посольствах країн ЄС і США. У виграші опинилися кримські пенсіонери, що отримали паспорти РФ. Пенсія у них зросла до рівня російської, а пенсійний вік для жінок знизився з 60 до 55 років. Автор: Галина Петровська, Дмитро Каневський

