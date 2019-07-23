 Росія оскаржила рішення міжнародного арбітражу щодо ″Ощадбанку″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2019

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Новини

Росія оскаржила рішення міжнародного арбітражу щодо "Ощадбанку"

Ухвала міжнародного арбітражу щодо мільярдної компенсації збитків українському "Ощадбанку", завданих унаслідок анексії Криму Росією, оскаржується у французьких судах, повідомили в мін'юсті РФ.

Позов Ощадбанку проти РФ

Росія оскаржила у французьких судах рішення міжнародного арбітражу про стягнення одного мільярда доларів США на користь українського "Ощадбанку" як компенсації за спричинені анексією Криму збитки. Про це в четвер, 25 липня, російському інформагентству ТАСС повідомили в пресслужбі міністерства юстиції РФ.

"Арбітражне рішення за позовом ПАТ "Державний ощадний банк України" оскаржується в судах Франції. Цей розгляд триває", - повідомили в мін'юсті Росії.

"В процесі оскарження категорично спростовується компетенція арбітражів на розгляд подібних позовів", - зазначили в міністерстві. Крім того, у російському відомстві звинуватили українську сторону в тому, що вона не повідомила росіянам "у порядку, встановленому відповідними міжнародними конвенціями, про розгляд заяви про визнання і приведення даного рішення у виконання на території України".

DW.COM

За повідомленням "Ощадбанку", Арбітражний трибунал у Парижі ухвалив задовольнити вимогу щодо компенсації збитків банку, завданих внаслідок анексії Криму. Сума відшкодування - 1,3 мільярда доларів США плюс відсотки. (26.11.2018)

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"Ощадбанк" відсудив у Росії 1,3 мільярда доларів за втрати через анексію Криму, але у Москві рішення арбітражу не визнають. Примусово стягнути гроші Києву буде нелегко. (28.11.2018)

Нагадаємо, Київський апеляційний суд рішенням від 17 липня визнав і надав дозвіл на виконання ухвали Арбітражного трибуналу в Парижі від 26 листопада 2018 року про компенсацію збитків українському "Ощадбанку", завданих унаслідок анексії Росією Криму.

Суд ухвалив видати виконавчі листи на стягнення з РФ в особі міністерства юстиції на користь "Ощадбанку" одного мільярда 111,3  мільйона доларів США відшкодування збитків плюс відсотки з 31 березня 2014 року та інші витрати на суму 3,87 мільйона доларів.

У вердикті зазначається, що суд відкрив провадження у справі 2 травня і сповістив посольство РФ 13 травня та мін'юст РФ 27 травня, однак боржник у місячний термін заперечення до суду не подав.

Рішення ще може бути оскаржене у Верховному суді та в такому разі набуде чинності після розгляду такої скарги, визнали судді.

За підсумками ухвали міжнародного арбітражу в листопаді минулого року "Ощадбанк" заявив про суму відшкодування 1,3 мільярда доларів США і нарахування 97 тисяч доларів відсотків кожного наступного дня.

Слухання відбулося згідно з Арбітражним регламентом Комісії Організації Об'єднаних Націй щодо права міжнародної торгівлі 1976 року, а також згідно з угодою між урядами України та РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій.

Москва ще тоді не визнала ухвалу міжнародного арбітражу за позовом "Ощадбанку" через нібито відсутність у арбітражу юрисдикції на розгляд такого позову.

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