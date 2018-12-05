Росія не хоче посередництва ФРН у переговорах з Україною

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає "безперспективною" ініціативу Німеччини розширити мандат української місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) на Азовське море. Про це він заявив у п'ятницю, 7 грудня, у Мілані після засідання міністрів закордонних справ країн ОБСЄ, повідомляє агенція "Українські новини".

Напередодні з відповідною пропозицією виступив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas). "Він (Маас, - Ред.) це питання ставив на нашій учорашній зустрічі, висловлював низку інших ідей. Я йому пояснив безперспективність подібних ініціатив", - розповів Лавров про зустріч з очільником німецького МЗС.

Російський міністр закордонних справ також скептично висловився щодо ідеї посередництва Німеччини в переговорах з Україною. Лавров переконаний, що "жодних спостережень, жодних посередників" ні в Азовському морі, ні в Керченській протоці не потрібно. "Потрібно суворо виконувати правила безпеки при проходженні Керченської протоки", - додав глава російського МЗС.

Як повідомлялося, 6 грудня Гайко Маас також заявив, що пропозиція розширення місії ОБСЄ стане темою обговорення під час зустрічі між представниками України та Росії за посередництва Німеччини і Франції, яка має відбутися у вівторок, 11 грудня, у Берліні. Він також додав, що обговорив пропозицію переговорів з міністрами закордонних справ України Павлом Клімкіним та Росії Сергієм Лавровим. Українська сторона, за його словами, поставилася до ідеї як до раціональної, однак російська сторона зустріла її скептично.

Нагадаємо, наразі дія моніторингової місії ОБСЄ поширюється на сухопутну територію України й має на меті, зокрема, спостереження за реалізацією мінських домовленостей. Після захоплення українських моряків в районі Керченської протоки Україна закликала моніторингову місію ОБСЄ розпочати посилений моніторинг акваторії Азовського моря і прилеглих територій.