Росія не виявляє готовності звільнити українських моряків - Волкер

Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер не вбачає готовності з боку Росії звільнити українських моряків. "Що стосується моряків, на жаль, з боку Росії ми не чуємо нічого, що могло б вказувати на те, що вони готові їх відпустити", - заявив він у суботу, 27 липня, повідомляє агенція "Українські новини".

Волкер наголосив, що моряки були захоплені й утримуються Росією незаконно і повинні бути звільнені без будь-яких умов. При цьому він нагадав, що Росія запустила судовий процес над ними і весь час посилається на це, замість того щоб відпустити їх.

Нагадаємо, під час інциденту в Керченській протоці в листопаді минулого року російські військові захопили кілька українських військових суден разом з екіпажами. У Росії українських моряків звинувачують у нелегальному перетині кордону та з тих пір тримають під арештом, самі ж моряки називають себе військовополоненими. У травні Міжнародний трибунал із морського права зобов'язав Росію негайно звільнити 24 українських моряків, але Москва виконати це рішення відмовилася.

Як повідомлялося, напередодні Курт Волкер на чолі американської делегації відвідав Донбас, зокрема Станицю Луганську.