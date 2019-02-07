Росія не буде відправляти спостерігачів на вибори в Україну

Росія не відправлятиме на вибори президента в Україну своїх спостерігачів, яким раніше відмовили в акредитації у складі місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ. Таке рішення у Москві пояснили "міркуваннями безпеки". "Російська сторона, виходячи з міркувань безпеки наших представників у спостережній місії БДІПЛ, ухвалила рішення утриматися від їх направлення в Україну", - йдеться у заяві на сайті МЗС Росії у п'ятницю, 8 лютого.

Заборону України пускати на вибори російських спостерігачів у Москві назвали "грубим порушенням міжнародних зобов'язань у сфері загальноприйнятих електоральних процедур". У МЗС Росії також заявили, що відсутність російських спостерігачів і закриття українських дільниць для голосування у РФ "ставить під сумнів прозорість і об'єктивність підсумків" виборів президента України.

ЦВК зареєструвала понад 100 міжнародних спостерігачів

Центральна виборча комісія України (ЦВК) раніше цього дня заявила, що вже зареєструвала рекордну кількість громадських організацій як офіційних спостерігачів на виборах президента України 31 березня, а також - 109 спостерігачів від шести міжнародних організацій, зокрема БДІПЛ ОБСЄ і Німеччини. Також голова ЦВК Тетяна Сліпачук запевнила, що комісія вживає заходів для гарантування кібербезпеки проведення виборів в умовах агресії з боку РФ.

Крім того, повідомляється, що ЦВК переглядає вартість майбутніх виборів, оскільки попередні розрахунки здійснювалися на підставі того, що в голосуванні візьмуть участь 25 кандидатів, наразі ж зареєстрованих кандидатів - 44. На сьогодні держбюджет передбачає 2,4 мільярда гривень на організацію і проведення виборів президента України.

Як повідомлялося, 7 лютого Верховна Рада України заборонила російським громадянам і запропонованим Росією особам бути офіційними спостерігачами на президентських, парламентських і місцевих виборах в Україні. У БДІПЛ ОБСЄ висловили "жаль" з цього приводу і заявили, що "рішення відмовити в акредитації громадянам однієї держави безпрецедентне і суперечить зобов'язанням членів ОБСЄ запрошувати спостерігачів з будь-яких інших країн-учасниць ОБСЄ".

Натомість МЗС України запевняє, що місія ОБСЄ зі спостереження за майбутніми президентськими виборами в Україні може бути успішною і без спостерігачів із Росії.

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