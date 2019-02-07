 Росія не буде відправляти спостерігачів на вибори в Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.02.2019

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Новини

Росія не буде відправляти спостерігачів на вибори в Україну

У МЗС Росії пояснили, що не відправлятимуть на вибори в Україну своїх спостерігачів, яким відмовили в акредитації, з "міркувань безпеки". Москва закидає Києву "грубі порушення" міжнародних зобов'язань.

Вибори президента України-2019 бійдуться без російських спостерігачів

Вибори президента України-2019 бійдуться без російських спостерігачів

Росія не відправлятиме на вибори президента в Україну своїх спостерігачів, яким раніше відмовили в акредитації у складі місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ. Таке рішення у Москві пояснили "міркуваннями безпеки". "Російська сторона, виходячи з міркувань безпеки наших представників у спостережній місії БДІПЛ, ухвалила рішення утриматися від їх направлення в Україну", - йдеться у заяві на сайті МЗС Росії у п'ятницю, 8 лютого.

Заборону України пускати на вибори російських спостерігачів у Москві назвали "грубим порушенням міжнародних зобов'язань у сфері загальноприйнятих електоральних процедур". У МЗС Росії також заявили, що відсутність російських спостерігачів і закриття українських дільниць для голосування у РФ "ставить під сумнів прозорість і об'єктивність підсумків" виборів президента України.

ЦВК зареєструвала понад 100 міжнародних спостерігачів

Центральна виборча комісія України (ЦВК) раніше цього дня заявила, що вже зареєструвала рекордну кількість громадських організацій як офіційних спостерігачів на виборах президента України 31 березня, а також - 109 спостерігачів від шести міжнародних організацій, зокрема БДІПЛ ОБСЄ і Німеччини. Також голова ЦВК Тетяна Сліпачук запевнила, що комісія вживає заходів для гарантування кібербезпеки проведення виборів в умовах агресії з боку РФ.

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Через величезну кількість технічних кандидатів провести майбутні президентські вибори буде складніше і дорожче, попереджають експерти. (08.02.2019)

Центральна виборча комісія загалом зареєструвала 44 кандидати. У претендентів ще є місяць, щоб зняти свою кандидатуру. (08.02.2019)

Крім того, повідомляється, що ЦВК переглядає вартість майбутніх виборів, оскільки попередні розрахунки здійснювалися на підставі того, що в голосуванні візьмуть участь 25 кандидатів, наразі ж зареєстрованих кандидатів - 44. На сьогодні держбюджет передбачає 2,4 мільярда гривень на організацію і проведення виборів президента України.

Як повідомлялося, 7 лютого Верховна Рада України заборонила російським громадянам і запропонованим Росією особам бути офіційними спостерігачами на президентських, парламентських і місцевих виборах в Україні. У БДІПЛ ОБСЄ висловили "жаль" з цього приводу і заявили, що "рішення відмовити в акредитації громадянам однієї держави безпрецедентне і суперечить зобов'язанням членів ОБСЄ запрошувати спостерігачів з будь-яких інших країн-учасниць ОБСЄ".

Натомість МЗС України запевняє, що місія ОБСЄ зі спостереження за майбутніми президентськими виборами в Україні може бути успішною і без спостерігачів із Росії.

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    Автор: Дмитро Губенко


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