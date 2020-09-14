 Росія надасть Білорусі кредит у 1,5 мільярда доларів - Путін | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.09.2020

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Росія надасть Білорусі кредит у 1,5 мільярда доларів - Путін

Президент Росії Володимир Путін на зустрічі з білоруським колегою Олександром Лукашенком оголосив про надання Білорусі кредиту на півтора мільярда доларів.

Олександр Лукашенко та Володимир Путін

Олександр Лукашенко та Володимир Путін, архівне фото

Росія надасть Білорусі державний кредит у розмірі 1,5 мільярда доларів. Про це в понеділок, 14 вересня, заявив президент РФ Володимир Путін під час переговорів з білоруським колегою Олександром Лукашенком в Сочі.

"Зовсім нещодавно з візитом у Білорусі був голова уряду РФ Михайло Мішустін... Ми домовилися про те, що Росія надасть Білорусі в цей складний момент кредит державний - 1,5 мільярда доларів", - сказав Путін.

Він також запропонував Лукашенку вжити заходів для відновлення товарообороту між державами на докризовому рівні. "Що стосується наших економічних взаємин, Росія залишається найбільшим інвестором в білоруську економіку", - нагадав Путін. За його словами, понад 50 відсотів зовнішньої торгівлі Білорусі припадає на РФ, у Білорусі працюють майже дві тисячі підприємств з російським капіталом.

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У свою чергу, Лукашенко подякував президенту РФ за підтримку у "час після виборів". За його словами, Путін продемонстрував, що "білоруські кордони - це кордони союзної держави і нікому не дозволено там ховати зброю".

Нагадаємо, що в Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти офіційних результатів виборів президента, згідно з якими перемогу на них здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко. В останньому масовому протестному марші, що відбувся в Мінську 13 вересня, взяли участь близько 150 тисяч людей. 400 демонстрантів були затримані.

  • Марш героїв у Мінську 13 вересня 2020 року

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  • Учасники Маршу героїв - про зв'язки Путіна і Лукашенка

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Путін "допомагає" Лукашенку

    На тлі масових протестів Росія відправила до Білорусі 300 бійців Псковскього гвардійського з'єднання ВДВ. Офіційно - на навчання на полігоні в Західній Білорусі. Тим часом Володимир Путін запросив Олександра Лукашенка на переговори до Сочі 14 вересня. За даними Bloomberg, російський президент готуватиме "бацьку" до передачі влади.

  • Білоруські силовики тягнуть до автозаку учасника протестів у Мінську

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Автозаки, бронетехніка, військові вантажівки

    Зупинити "Марш героїв" силовики намагалися за допомогою техніки: до центру Мінська в неділю стягнули бронетехніку та військові вантажівки. Бійці ОМОНу та невідомі в балаклавах силою затягували людей до автозаків ще до початку акції.

  • Учасник протестів у Мінську з плакатом: Не забудемо, не пробачимо!

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Закрите метро, відключений інтернет

    Влада наказала операторам мобільного зв'язку відключити мобільний інтернет, також були закриті деякі станції метро та підземні переходи. А силовики заздалегідь перекрили площу Незалежності та околиці, звідки мав вирушити "Марш героїв". Утім, мітингувальників ці заходи не зупинили - вони зібралися в колони й рушили до президенської резиденції.

  • Центр Мінська огородили колючим дротом, щоб завадити Маршу героїв

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    У Мінську зводили барикади

    У Мінську ввечері 13 вересня з'явилися перші барикади: протестувальники зводили їх із водоналивних блоків та інших підручних матеріалів на проїжджій частині. У Слідчому комітеті Білорусі попередили, що за ці дії мітингарям загрожує не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність.

  • Силовики намагаються затримати учасницю Найгучнішого маршу жінок у Мінську, 12 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Жінки Білорусі - серце протесту

    Субота - "жіночий" день для білоруських протестувальників. 12 вересня тисячі жінок вимагали звільнити одну з лідерів опозиції - Марію Колесникову. Скандували "Поверніть нашу Машу". Влада заявила, що акція - несанкціонована, й невдовзі після початку розпочала затримувати учасниць.

  • Учасниця маршу жінок у Мінську 12 вересня

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Найгучніший марш жінок

    Ходу 12 вересня називають однією з найемоційніших і найголосніших. Із біло-черво-білими прапорами на плечах, близько десяти тисяч жінок зверталися до чоловіків-силовиків. В анонсі акції вони заявили, що мета акції - "нагадати чоловікам в силових структурах про те, що кров невинних з погон не відмиє жодна домогосподарка".

  • Жінки намагаються врятувати від затримання учасницю протесту 12 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Гуртом і ОМОН бити можна

    Деякі жінки намагалися блокувати мікроавтобуси із затриманими, зривати балаклави із силовиків і чіплялися руками за руки інших учасниць, щоби таким чином захистити інших протестувальниць від затримань. Під час сутичок із силовиками, до автозаків потрапили й журналісти, зокрема, телеканалу "Белсат".

    Автор: Ганна Бєднова


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"Марш героїв" у Мінську: десятки тисяч учасників, сотні затриманих (13.09.2020)

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