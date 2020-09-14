Росія надасть Білорусі кредит у 1,5 мільярда доларів - Путін

Росія надасть Білорусі державний кредит у розмірі 1,5 мільярда доларів. Про це в понеділок, 14 вересня, заявив президент РФ Володимир Путін під час переговорів з білоруським колегою Олександром Лукашенком в Сочі.

"Зовсім нещодавно з візитом у Білорусі був голова уряду РФ Михайло Мішустін... Ми домовилися про те, що Росія надасть Білорусі в цей складний момент кредит державний - 1,5 мільярда доларів", - сказав Путін.

Він також запропонував Лукашенку вжити заходів для відновлення товарообороту між державами на докризовому рівні. "Що стосується наших економічних взаємин, Росія залишається найбільшим інвестором в білоруську економіку", - нагадав Путін. За його словами, понад 50 відсотів зовнішньої торгівлі Білорусі припадає на РФ, у Білорусі працюють майже дві тисячі підприємств з російським капіталом.

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У свою чергу, Лукашенко подякував президенту РФ за підтримку у "час після виборів". За його словами, Путін продемонстрував, що "білоруські кордони - це кордони союзної держави і нікому не дозволено там ховати зброю".

Нагадаємо, що в Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти офіційних результатів виборів президента, згідно з якими перемогу на них здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко. В останньому масовому протестному марші, що відбувся в Мінську 13 вересня, взяли участь близько 150 тисяч людей. 400 демонстрантів були затримані.

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