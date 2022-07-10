Росія може прагнути анексувати Харківську область - ISW

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 9 липня.

На цій сторінці DW стежить за новинами неділі, 10 липня (час київський).

++07.35++

Канада зробить виняток із санкцій проти Росії, щоб повернути до Німеччини відремонтовані турбіни, необхідні для технічного обслуговування газопроводу "Північний потік-1", йдеться у заяві міністра природних ресурсів Канади. Оттава також оголосила, що розширить санкції проти енергетичного сектора Росії, включивши до них промислове виробництво.

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++07.20++

Те, що окупаційна "влада" в Харківській області, яка підтримується Росією, заявила, що Харківська область є "невід'ємною частиною російської землі", вказує на ймовірний намір Кремля анексувати частину Харківської області або всю її, пише в своєму регулярному зведенні Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики зазначають, що використання окупаційною владою імперських російських наративів та риторики, що вказують на анексію, підтверджує попередню оцінку ISW, що Кремль має ширші територіальні цілі, ніж захоплення Донецької та Луганської областей або навіть утримання півдня України.

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