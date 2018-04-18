Росія, Китай та Іран розпочали військово-морські навчання

Військово-морські сили Росії, Китаю та Ірану у п'ятницю, 27 грудня, почали проводити навчання у північній частині Індійського океану.

Чотириденні навчання розпочали біля іранського міста Чахбехар в Оманській затоці біля кордону з Пакистаном. Як заявляють іранські військові, ці навчання спрямовані на посилення безпеки водних шляхів регіону.

Напередодні у міністерстві оборони Китаю заявили, що ці навчання будуть "поглиблювати обмін та співпрацю між військово-морськими військами трьох країн". У навчанні бере участь ракетний есмінець китайського флоту.

Як зазначає агенція АР, Іран прагне посилити військове співробітництво з Росією та Китаєм на тлі посилення американських економічних санкцій. Останніми роками російські та китайські військово-морські представники дедалі частіше приїжджають до країни. Ці навчання також розцінюють як відповідь на останні маневри США з її регіональним союзником Саудівською Аравією, у яких також брав участь Китай.