 Росія, Китай та Іран розпочали військово-морські навчання | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Росія, Китай та Іран розпочали військово-морські навчання

ВМС Росії, Китаю та Ірану почали спільні військово-морські навчання на півночі Індійського океану. Їхня мета - "посилити безпеку водних шляхів регіону". До цього були спільні навчання США, Саудівської Аравії та Китаю.

Російські та китайські військові кораблі, архівне фото

Російські та китайські військові кораблі, архівне фото

Військово-морські сили Росії, Китаю та Ірану у п'ятницю, 27 грудня, почали проводити навчання у північній частині Індійського океану. 

DW.COM

Санкції Вашингтона поширені на будівельний сектор Ірану. Також під заборону потрапили поставки Тегерану низки матеріалів. (01.11.2019)

Німеччина відчуває загрозу кібернападів з боку розвідувальних служб Росії, Китаю та Ірану, заявив глава Федерального відомства з охорони конституції Ганс-Ґеорґ Масен. (21.06.2018)

Новий авіаносець повністю вироблений у КНР і зовні схожий на свій "прототип" - авіаносець "Ляонін", перебудований з купленого в України авіаносного крейсера "Варяг". (26.04.2017)

Чотириденні навчання розпочали біля іранського міста Чахбехар в Оманській затоці біля кордону з Пакистаном. Як заявляють іранські військові, ці навчання спрямовані на посилення безпеки водних шляхів регіону.

Напередодні у міністерстві оборони Китаю заявили, що ці навчання будуть "поглиблювати обмін та співпрацю між військово-морськими військами трьох країн". У навчанні бере участь ракетний есмінець китайського флоту.

Як зазначає агенція АР, Іран прагне посилити військове співробітництво з Росією та Китаєм на тлі посилення американських економічних санкцій. Останніми роками російські та китайські військово-морські представники дедалі частіше приїжджають до країни. Ці навчання також розцінюють як відповідь на останні маневри США з її регіональним союзником Саудівською Аравією, у яких також брав участь Китай. 

Дивитись відео 01:46

Де у світі блокують соцмережі? (18.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Де у світі блокують соцмережі? (18.04.2018)  

Також за темою

USA Fahne Brandenburger Tor Berlin

ФРН-США: відносини не погані, але і не чудові - дослідження 26.11.2019

Німці і американці дуже по-різному оцінюють стан відносин між своїми країнами. Для двох третин німців вони погані, для трьох чвертей американців - хороші. Так можна описати результати нового досліждення.

Iran Urananreicherungsanlage Isfahan

Іран знову скорочує свої зобов'язання за ядерною угодою 05.11.2019

Президент Ірану Хасан Роухані оголосив про нове скорочення зобов'язань своєї країни за ядерною угодою. За словами Роухані, Іран повернеться до її повноцінного виконання лише після скасування накладених на країну санкцій.

Facebook-Chef Mark Zuckerberg

Цукерберг знає про плани РФ, Китаю та Ірану щодо втручання у вибори 22.10.2019

Компанія Facebook отримала сигнали, що Росія, Китай та Іран мають намір активно втручатися в закордонні вибори в 2020 році. Однак соцмережа володіє ефективними механізмами протидії.

Реклама

Докладно

Різдво у Львові

Коли відзначати Різдво?

В Україні обговорюють можливість переходу на святкування Різдва Христового 25 грудня.  

Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (DW)

Як німці опалюють повітрям і сонцем (відео)

Тепло сонця, землі і навіть тепло тіла людини застосовують у новітніх системах опалення у Німеччині. Ось як це працює!  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  