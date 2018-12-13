 Росія зняла санкції з українського депутата Новинського й підприємця Кісельова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.04.2020

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Росія зняла санкції з українського депутата Новинського й підприємця Кісельова

Імена депутата Вадима Новинського й підприємця Андрія Кісельова вилучили з російського санкційного списку. Санкції щодо них запровадили у 2018 році.

Вадим Новинський

Вадим Новинський (архівне фото)

Двох політиків і бізнесменів з України, до сфери інтересів яких входить металургія, вилучено з російського санкційного списку. Згідно з постановою уряду РФ, підписаною 20 квітня і оприлюдненою на офіційному порталі нормативно-правових актів, Вадима Новинського й Андрія Кісельова вивели з переліку фізичних осіб, щодо яких чинні спеціальні економічні заходи, повідомляє інформагенція "Інтерфакс".

Вадим Новинський - народний депутат України, позафракційний, співвласник холдингу "Метінвест". Новинський народився в Росії й отримав український паспорт у 2012 році на підставі указу тодішнього президента Віктора Януковича. Він входить до переліку найбагатших українців. У 2017 році його статки оцінювали в понад півмільярда доларів.

Андрій Кісельов був народним депутатом Верховної Ради восьмого скликання. Обирався від "Опоблоку". Кісельова пов'язують із групою "УкрМет".

Новинський і Кісельов потрапили під другу хвилю російських санкцій наприкінці грудня 2018 року (перша хвиля була в листопаді 2018-го), зазначає "Інтерфакс".

Щодо юридичних і фізичних осіб та підконтрольних їм організацій Росія застосовує блокування безготівкових коштів, цінних паперів і майна на російській території та заборону на виведення капіталу за межі РФ.

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