 Росія змінила правила транзиту українських товарів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.06.2019

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Новини

Росія змінила правила транзиту українських товарів

Українські товари, що доставляються через РФ у треті країни, мають пломбуватись із застосуванням російської навігаційної системи.

Рух вантажного транспорту на адмінкордоні України з Кримом

Рух вантажного транспорту на адмінкордоні України з Кримом

Автомобільний та залізничний транзит українських товарів до третіх країн через територію РФ дозволяється за умови забезпечення відслідковування з застосуванням пломб на основі технології "Глонасс". Відповідний указ підписав президент РФ Володимир Путін у понеділок, 24 червня, повідомляє "Інтерфакс". Цим актом внесені зміни в указ Путіна, виданий у жовтні 2018 року, щодо вжиття спеціальних економічних заходів через недружні дії України щодо громадян та юридичних осіб Росії.

DW.COM

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Відповідні зміни щодо транзиту українських товарів територією РФ набувають чинності 1 липня. Уряд Росії має затвердити перелік пунктів пропуску через кордон для транзиту, вимоги до пломб "Глонасс", а також забезпечити створення та експлуатацію системи контролю.

"Глонасс" - це російська супутникова навігаційна система. Як заявляли раніше у федеральній митній службі Росії, застосування пломб дозволяє переконатись, що транзитні товари не залишаються на території РФ.

Нагадаємо, суттєві обмеження на перевезення вантажів з території України на територію Казахстану через російську територію були запроваджені указом Путіна від 1 січня 2016 року. Пізніше Путін розширив ці правила і на транзитні перевезення з України до Киргизстану. Україна через це поскаржилась до Світової організації торгівлі (СОТ) і заявила, що через ці обмеження експорт українських товарів до Киргизстану та Казахстану суттєво скоротився. Утім, у квітні 2019 року панель арбітрів СОТ не виявила порушення Росією зобов'язань за Генеральною угодою з тарифів і торгівлі (GATT) 1994 року та за угодою приєднання до СОТ.

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