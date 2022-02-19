 Росія заявляє про обстріл з України, Київ заперечує | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.02.2022

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Новини

Росія заявляє про обстріл з України, Київ заперечує

Російські ЗМІ у суботу, 19 лютого заявили про те, що з боку України нібито обстріляли територію Ростовської області РФ. Слідчий комітет РФ порушив справу, Україна відкидає ці звинувачення і називає їх провокацією.

Російські військові (ілюстраційне фото). Київ каже, що Росія сама здійснила обстріл і звинувачує в цьому Україну

Російські військові (ілюстраційне фото). Київ каже, що Росія сама здійснила обстріл і звинувачує в цьому Україну

Російські слідчі порушили кримінальну справу через нібито обстріл прикордонної території Ростовської області РФ з боку України, повідомив у суботу, 19 лютого, слідчий комітет (СК) РФ.

За даними російського слідства, 19 лютого у другій половині дня "невстановлені особи, перебуваючи на території України, використовуючи реактивну систему залпового вогню, здійснили обстріл прикордонної території Тарасівського району Ростовської області".

Унаслідок цього, згідно з повідомленням, "повністю зруйновано один нежитловий будинок у хуторі Маноцький та одна господарська споруда нежилого домоволодіння у хуторі Патронівка". 

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Київ: Це брехня та провокація

Своєю чергою головнокомандувач Збройний сил України (ЗСУ) Валерій Залужний заявив 19 лютого, що підрозділи Об'єднаних сил не здійснювали жодних обстрілів з артилерійських систем ані тимчасово непідконтрольних Києву територій Донбасу, ані території РФ.

"Артилерійські підрозділи зі складу Об'єднаних сил перебувають в районах відведення на відстані понад 21 км від лінії зіткнення, що перевищує максимальну дальність стрільби реактивних систем залпового вогню "Град" та 122-мм гармати, які є на озброєнні ЗСУ", - сказав Залужний. 

Він також заявив, що росіяни "самі підривають об’єкти інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів". Він назвав інформацію про розриви начебто українських снарядів у Ростовській області РФ "відвертою брехнею та провокацією".

Про це ж наголосив перед світовими лідерами на Мюнхенській конференції президент України Володимир Зеленський.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав провести міжнародне розслідування цього інциденту.

Західна розвідка кілька тижнів поспіль попереджала, що Росія готує провокації і надумані приводи, аби здійснити наступ на українські території. Москва агресивні наміри заперечує, хоча, як свідчать дані аналітиків, продовжує накопичувати війська біля українських кордонів. Президент Джо Байден увечері 18 лютого заявив про наміри РФ захопити Київ і що напад може статись за кілька днів.

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Дивитись відео 06:14

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