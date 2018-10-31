Росія запровадила санкції щодо України

Очільник уряду Росії Дмитро Медведєв у четвер, 1 листопада, підписав постанову уряду про запровадження спеціальних економічних заходів щодо 322 українських громадян і 68 компаній, інформує агенція ТАСС з посиланням на прес-службу кабміну РФ.

"Вводяться спеціальні економічні заходи щодо фізичних і юридичних осіб України, що передбачають блокування (заморожування) безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії і заборону на перерахування коштів (виведення капіталу) за межі Росії. Санкції будуть поширюватися на 322 фізичні особи і 68 юридичних осіб", - йдеться в повідомленні уряду Росії.

Як зазначено в документі кабміну РФ, санкції, зокрема, поширюватимуться на суддів Конституційного суду України, депутатів Верховної Ради України, великих українських підприємців, чиновників адміністрації президента України, керівників органів виконавчої влади України та великих українських компаній. Штрафні заходи також запровадять щодо юридичних осіб, які контролюються найбільшими бізнесменами України.

Нагадаємо, 22 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким постановив запровадити санкції проти України через її "недружні дії щодо громадян та підприємств РФ". Згодом російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв заявив, що Росія планує додатково обмежити ввезення українських товарів та заблокувати розміщені в РФ активи тих українців, які на думку Кремля, шкодять Росії. В українському санкційному списку через анексію Росією Криму та агресію на Донбасі перебувають понад 1700 фізичних та майже 800 юридичних осіб.