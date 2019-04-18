 Росія заборонила експорт вугілля, нафти і нафтопродуктів до України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2019

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Новини

Росія заборонила експорт вугілля, нафти і нафтопродуктів до України

Це відповідь РФ на "черговий недружній крок" України, яка розширила заборону на імпорт російських товарів, зазначив російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв.

Російське вугілля

Російський уряд заборонив експорт до України вугілля, нафти і нафтопродуктів. З 1 червня постачання цих товарів з Росії до України буде можливим тільки в разі отримання окремих дозволів, заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв на засіданні російського уряду в четвер, 18 квітня, інформує агенція "Інтерфакс".

"Визначається перелік тих товарів, які з 1 червня цього року можна буде вивозити в Україну тільки на підставі окремих дозволів. До цієї категорії внесено продукцію ПЕК, зокрема, вугілля, а також нафту й нафтопродукти", - повідомив очільник російського уряду.

Відповідну постанову уряду вже підписано, додав Медведєв. Прем'єр-міністр РФ зазначив, що ці "заходи у відповідь" на "черговий недружній крок" з боку України були вжиті Росією після того, як український Кабмін "розширив перелік заборонених для імпорту на територію України російських товарів".

За даними міністерства енергетики РФ, постачання російського вугілля до України у 2018 році зросло на 29 відсотків - до 12,4 мільйона тонн. Російське відомство прогнозувало, що у 2019 році обсяг експорту збережеться на тому самому рівні.


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