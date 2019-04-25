Росія відновила поставки "чистої" нафти до Білорусі

Кондиційна російська нафта надійшла нафтопроводом "Дружба" на російсько-білоруський кордон. Про надходження "чистої" нафти з РФ повідомила в четвер, 2 травня, прес-служба білоруського концерну "Білнафтохім" журналістам інформагенції "Інтерфакс-Захід".

Прокачування нафти білоруською ділянкою нафтопроводу "Дружба" відновилося після того, як звідти витіснили забруднену хлоридами нафту, що надходила з Росії раніше.

Після проведення всіх необхідних перевірок, транспортування кондиційної нафти триває вбік Мозирського нафтопереробного заводу (НПЗ). Очікується, що сировина надійде до цього НПЗ вже 4 травня.

Щодо відновлення транзиту російської нафти територією Білорусі в Європу з рівнем завантаження 60-65 відсотків, то воно очікується 10-11 травня, повідомили в компанії "Гомельтранснафта Дружба".

Нагадаємо, через забруднення російської нафти, що йшла нафтоводом "Дружба" до Білорусі, а потім і до ЄС, Білорусь зупинила частину своїх нафтопереробних потужностей. Згодом через загрозу виникнення дефіциту на внутрішньому ринку світлих нафтопродуктів (бензин, дизпаливо, авіаційний гас) у Мінську вирішили призупинити експорт цих видів палива до України, Польщі та країн Балтії.

Пізніше від прокачування забрудненої російської нафти відмовилися також у Польщі та Німеччині.

У міністерстві енергетики Росії підтвердили факт забруднення російської нафти дихлоретаном - токсичною речовиною, яку застосовують як розчинник жирів та парафінів. Ця речовина має сильну корозійну дію.