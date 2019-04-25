 Росія відновила поставки ″чистої″ нафти до Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.05.2019

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Новини

Росія відновила поставки "чистої" нафти до Білорусі

Поставки кондиційної російської нафти підтвердили в прес-службі компанії "Білнафтохім". За кілька днів чиста нафта має надійти до Мозирського НПЗ, кажуть у компанії.

Нафтопровід Дружба в Білорусі

Кондиційна російська нафта надійшла нафтопроводом "Дружба" на російсько-білоруський кордон. Про надходження "чистої" нафти з РФ повідомила в четвер, 2 травня, прес-служба білоруського концерну "Білнафтохім" журналістам інформагенції "Інтерфакс-Захід".

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Незабруденена російська нафта надійде на територію Білорусі не раніше вечора 2 травня, а на білоруський нафтопереробний завод "Мозир" чиста нафта надійде 4 травня, повідомив концерн "Белнафтохім". (30.04.2019)

Унаслідок надходження неякісної російської нафти Білорусь вимушено призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу та країни Балтії, повідомили в Мінську. (23.04.2019)

Нафтопереробні заводи Польщі та Німеччини не можуть переробляти російську нафту через значне погіршення її якості. Тим часом Білорусь хоче від РФ відшкодування за завдану шкоду. (25.04.2019)

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Через забруднення російської нафти Польща перекрила кран нафтогону "Дружба". Тепер у цій країні, а також у Німеччині, бояться дорожнечі пального. Але найбільші наслідки відчуває Білорусь. (26.04.2019)

Прокачування нафти білоруською ділянкою нафтопроводу "Дружба" відновилося після того, як звідти витіснили забруднену хлоридами нафту, що надходила з Росії раніше.

Після проведення всіх необхідних перевірок, транспортування кондиційної нафти триває вбік Мозирського нафтопереробного заводу (НПЗ). Очікується, що сировина надійде до цього НПЗ вже 4 травня.

Щодо відновлення транзиту російської нафти територією Білорусі в Європу з рівнем завантаження 60-65 відсотків, то воно очікується 10-11 травня, повідомили в компанії "Гомельтранснафта Дружба".

Нагадаємо, через забруднення російської нафти, що йшла нафтоводом "Дружба" до Білорусі, а потім і до ЄС, Білорусь зупинила частину своїх нафтопереробних потужностей. Згодом через загрозу виникнення дефіциту на внутрішньому ринку світлих нафтопродуктів (бензин, дизпаливо, авіаційний гас) у Мінську вирішили призупинити експорт цих видів палива до України, Польщі та країн Балтії.

Пізніше від прокачування забрудненої російської нафти відмовилися також у Польщі та Німеччині.

У міністерстві енергетики Росії підтвердили факт забруднення російської нафти дихлоретаном - токсичною речовиною, яку застосовують як розчинник жирів та парафінів. Ця речовина має сильну корозійну дію.

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