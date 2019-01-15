Росія відмовилась від переговорів щодо звільнення заручників

Повноважний представник Російської Федерації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Борис Гризлов відмовився від проведення ініційованого українською стороною засідання з питання звільнення українських заручників і передачі засуджених в Україні росіян в обмін на політв'язнів Кремля. Про це у четвер, 17 січня, повідомила перша віце-спікерка Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

"Двічі за цей місяць ми звернулися до модераторів ОБСЄ з вимогою провести спільне засідання ТКГ і гуманітарної підгрупи з одного питання: звільнення заручників, передача росіян в обмін на політв'язнів Кремля. Сьогодні Гризлов відмовився і від цієї ініціативи", - написала вона на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За її словами, представники ОРДЛО також уникають переговорів щодо обміну заручниками. "На гуманітарній підгрупі представники ОРДЛО сьогодні то стверджували, що не отримували ніяких списків, які ми неодноразово надсилали наприкінці минулого року. А потім "згадали", що таки отримали й заявили..... що "листи не відкриваються", - зазначила Геращенко.

Вона додала, що українська сторона готова у будь-який час передати Росії 25 її громадян з українських тюрем в обмін на політв'язнів Кремля, а також провести звільнення 19 українців з ОРДЛО в обмін на близько 70 засуджених бойовиків.

"Також ми ще раз підняли питання негайного звільнення п'яти підлітків з Ясинуватої, яких три роки катують в Донецьку в тюрмі. Сподіваюся, хоч з цього питання буде певний прогрес", - зазначила Геращенко.

За даними МЗС України, на території Росії зараз перебувають під слідством чи засуджені 71 українець, які вважаються політичними в'язнями. Їхні справи описані в міждержавному позові щодо порушення прав українських політв'язнів, яких незаконно утримує Росія, що Україна подала до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

У російських СІЗО також утримують 24 українських моряків, яких наприкінці листопада 2018 року після інциденту в Керченській протоці затримали російські прикордонники. Усі українці назвали себе військовополоненими. Днями російський суд продовжив їхній арешт до кінця квітня.

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